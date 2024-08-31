Росіяни пишуть, що в Одесі розсилають електронною поштою: це фейк

Росіяни розповсюджують неправдиву інформацію. Фото: Одеський ТЦК та СП

У мережі з'явилася інформація, що електронною поштою Одеським ТЦК та СП розсилаються повістки. У ТЦК та СП кажуть, що це фейк та нагадують про офіційні канали комунікації та закликають громадян бути обережними.

Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП.

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Повідомлення Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот

У відомстві зазначають, що повідомлення, які нібито надсилаються електронною поштою від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — дезінформація. Вона має на меті дестабілізувати ситуацію та створити паніку серед громадян. Ознакою фейкових повідомлень є наявність типових русизмів.

"Сумнівний текст "мобілізаційних" повідомлень також містить типові русизми та згадує термін "військовий комісаріат". Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-IX від 30.03.2021 р., система військових комісаріатів була повністю замінена на ТЦК та СП починаючи з 2022 року", — написали у ТЦК.

Фейкове повідомлення про мобілізацію. Фото: Одеський ТЦК та СП

ТЦК та СП офіційно спростовують ці чутки, нагадуючи, що оповіщення військовозобов’язаних відбувається виключно відповідно до керівних документів.

Ще одна деталь, що викриває фейк, — використання підробленого домену електронної пошти. У ТЦК та СП кажуть, що використовують виключно державний домен системи зв'язку Міністерства оборони України — post.mil.gov.ua