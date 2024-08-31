Житель Одеського району затриманий за спробу вбивства з використанням гранати

Гараж, в якому сталася трагедія. Фото: Нацполіція

Поліція затримала 41-річного мешканця Одеського району, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув гранату в гараж з людьми. Троє постраждалих госпіталізовані.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліції, інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Чоловік у нетверезому стані з’явився в гараж до свого знайомого і з невідомих причин кинув гранату в приміщення, де перебували люди. Вибух спричинив серйозні травми трьом постраждалим, яких негайно госпіталізували.

Що загрожує зловмиснику за замах на вбивство

Службовий собака допоміг поліції знайти та затримати правопорушника. Зловмиснику повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Відповідно до закону, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Яке ще покарання можуть оголосити

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Уламки вибухового пристрою направлено на експертизу, після чого буде оголошено додаткову підозру у скоєнні цього злочину. Слідство триває, і мотиви злочину наразі встановлюються.