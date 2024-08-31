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Бізнес на деокупованих територіях потребує захисту, — Олександр Чумак

31 серпня 2024 16:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ризики та виклики бізнесу на деокупованих територіях та біля зони бойових дій
Президент Асоціації приватних роботодавців України Олександр Чумак. Фото: facebook/o.v.chumak
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Підприємці, які ведуть бізнес на деокупованих територіях та в регіонах, наближених до зони бойових дій, стикаються із серйозними ризиками. Основні проблеми включають відсутність страхування майна та обмежений доступ до кредитування через високий рівень небезпеки.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявив президент Асоціації приватних роботодавців України Олександр Чумак.

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Ризики ведення бізнесу на деокупованих територіях

За його словами, один з найголовніших ризиків — можливість руйнування майна внаслідок бойових дій. Наприклад, внаслідок прямого влучання снаряда підприємство може втратити складські приміщення чи виробничі потужності.

"Ризики, які підприємці бізнесу отримують, працюючи на деокупованих територіях і на ближніх до зони бойових дій, вони полягають в тому, що ми розуміємо, що завтра може бути якийсь приліт і твій склад згорить", — сказав Олександр Чумак. 

Потреба в страхуванні

Однак, як каже президент Асоціації приватних роботодавців, наразі страхові компанії не надають полісів, які б покривали ризики, пов’язані з веденням бізнесу в таких небезпечних регіонах. Це створює значну невизначеність і додаткові витрати для підприємців, які повинні самостійно забезпечувати фінансові резерви на випадок втрати майна.

"Перш за все, це в будь-якому разі має бути гарантія щодо страхування, тому що страхові компанії, як ви знаєте, зараз не страхують ризики, пов'язані з веденням бізнесу, який розташований в зоні бойових дій або на ближніх до них", — додав експерт. 

Бізнес на деокупованих територіях потребує захисту, — Олександр Чумак - фото 1
Олександр Чумак на форумі в Одесі. Фото: facebook/o.v.chumak

Бізнесу потрібні кредити

Олександр Чумак також зазначив, що програма кредитування під 5-7-9% не діє в зонах бойових дій. Банки відмовляються надавати кредити підприємцям, які працюють у небезпечних регіонах, через високі ризики неповернення коштів, а Національний банк України не завжди оперативно реагує на запити.

"Ви ж знаєте, Національний банк у нас — це окрема структура, яка не підвладна, не підконтрольна, вона є незалежною і їм дуже складно достукатись до того, щоб вони у своєму законодавчому рівні й номенклатурному підкорювали це питання", — сказав Олександр Чумак.

Президент Асоціації приватних роботодавців України Олександр Чумак закликав владу створити спеціальні програми підтримки для підприємців, які ведуть бізнес у зонах підвищеного ризику, включаючи доступне страхування та кредитування. На його думку, це допоможе зменшити ризики та сприяти економічному відродженню деокупованих територій.

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