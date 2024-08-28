Учет птиц на побережье Черного и Азовского морей: результаты

Птицы в нацпарке в Одесской области. Фото: Александр Бронсков

На побережье Азово-Черноморского региона прошел ежегодный августовский учет водно-болотных птиц. Ранее эта процедура охватывала территорию от Кубани до Дуная, но после полномасштабного вторжения в РФ все ограничилось угодьями Нацпарка "Тузловские лиманы" и частью Дунайского биосферного заповедника.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Национального природного парка "Тузловские лиманы".

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Птицы в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков

Результаты учета

В этом году учет проходил с 12 по 14 августа. За три дня было обследовано более 400 км, в том числе 70 км в пределах ДБО и 176 км в пределах парка. Результаты исследований впечатляют: зафиксировано 100 376 особей 66 видов водно-болотных птиц.

Сообщение Нацпарка. Фото: скриншот

Значение лиманов

Из-за высокого уровня воды в Тузловских лиманах большинство птиц сосредоточились во второстепенных лиманах, где создались благоприятные условия для питания и защиты. Особенно много птиц было на лиманах Джантшейский, Малошаганский и Соленый.

Птицы на лимане Одесской области. Фото: Александр Бронсков

На Румынской дамбе снова появились фламинго, а на лимане Малый Сасык начали питаться пеликаны вьющиеся. Природные изменения в водно-болотных угодьях способствуют повышению разнообразия условий для птиц, что делает эти территории важными центрами тяжести для миллионов водно-болотных птиц.