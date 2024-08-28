Облік птахів на узбережжі Чорного та Азовського морів: результати

Птахи у нацпарку на Одещині. Фото: Олександр Бронсков

На узбережжі Азово-Чорноморського регіону выдбувся щорічний серпневий облік водно-болотних птахів. Раніше ця процедура охоплювала територію від Кубані до Дунаю, але після повномасштабного вторгнення РФ усе обмежилось угіддями Нацпарку "Тузлівські лимани" та частиною Дунайського біосферного заповідника.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Національного природного парку "Тузлівські лимани".

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Птахи у нацпарку "Тузлівські лимани". Фото: Олександр Бронсков

Результати обліку

Цього року облік проходив з 12 по 14 серпня. За три дні було обстежено понад 400 км, зокрема 70 км у межах ДБЗ і 176 км у межах парку. Результати досліджень вражають: зафіксовано 100 376 особин 66 видів водно-болотних птахів.

Допис Нацпарку. Фото: скриншот

Значення лиманів

Через високий рівень води в Тузлівських лиманах, більшість птахів зосередилася в другорядних лиманах, де створилися сприятливі умови для харчування та захисту. Особливо багато птахів було на лиманах Джантшейський, Малошаганський та Солоний.

Птахи на лимані Одещини. Фото: Олександр Бронсков

На Румунській дамбі знову з'явилися фламінго, а на лимані Малий Сасик почали харчуватися пелікани кучеряві. Природні зміни у водно-болотних угіддях сприяють підвищенню різноманіття умов для птахів, що робить ці території важливими центрами тяжіння для мільйонів водно-болотних птахів.