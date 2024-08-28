Демонтаж Леніна в Одесі: доля барельєфу на площі 10-го квітня

Наліпки на барельєфі в Одесі. Фото: Деколонізація.Україна

В Одесі розгорівся черговий скандал навколо деколонізації. Цього разу вимагають знести барельєф Леніна та зірку, які встановлені на меморіалі "Крила перемоги" на площі 10-го квітня. На споруді також зʼявилися вже відомі наліпки "Хочу в музей до Каті".

Про це у середу, 28 серпня, повідомив проєкт "Деколонізація. Україна".

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Співзасновник проєкту та глава ГО "Світанок" Вадим Поздняков на своїй Facebook-сторінці висловив різке обуренні щодо того, що на меморіальному комплексі досі не знесли барельєф радянському диктатору. Адже процес деколонізації триває ще з 2014 року.

Допис Вадима Позднякова. Фото: скриншот

Що каже мерія

Одеський міський голова Геннадій Труханов раніше казав, що комплекс з Леніном, зіркою та іменами тих, хто звільняв місто сьогодні прибрати не можна. Таке рішення має ухвалити топонімічна комісія.

"Хочу в музей до Каті"

На День Незалежності на пам'ятнику Олександру Пушкіну, що перед міськрадою в Одесі, з'явилися заклики до його демонтажу. Невідомі повісили таблички з написами "Хочу в музей до Каті" та "Окупант".

Табличка на пам'ятнику Пушкіну в Одесі. Фото: скриншот

Що таке деколонізація?

Деколонізація в Україні — процес позбавлення від імперської спадщини, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався в період Революції гідності й Російсько-української війни (з 2014) та посилився після російського вторгнення в Україну 2022 року.