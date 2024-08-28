Демонтаж Ленина в Одессе: судьба барельефа на площади 10 апреля

Наклейки на барельефе в Одессе. Фото: Деколонизация. Украина

В Одессе разразился очередной скандал вокруг деколонизации. В этот раз требуют снести барельеф Ленина и звезду, установленные на мемориале "Крылья победы" на площади 10 апреля. На сооружении также появились уже известные наклейки "Хочу в музей к Кате".

Об этом в среду, 28 августа, сообщил проект "Деколонизация. Украина".

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Соучредитель проекта и глава ОО "Рассвет" Вадим Поздняков на своей Facebook-странице выразил резкое возмущение тем, что на мемориальном комплексе до сих пор не снесли барельеф советскому диктатору. Ведь процесс деколонизации длится с 2014 года.

Сообщение Вадима Позднякова. Фото: скриншот

Что говорит мэрия

Одесский городской голова Геннадий Труханов ранее говорил, что комплекс с Ленина сегодня убрать нельзя. Такое решение должна принять топонимическая комиссия.

"Хочу в музей к Кате"

На День Независимости на памятнике Александру Пушкину перед горсоветом в Одессе появились призывы к его демонтажу. Неизвестные повесили таблички с надписями "Хочу в музей к Кате" и "Оккупант".

Табличка на памятнике Пушкину в Одессе. Фото: скриншот

Что такое деколонизация?

Деколонизация в Украине — процесс избавления от имперского наследия, начавшийся во время распада СССР и стихийно активизировавшийся в период Революции достоинства и Российско-украинской войны (с 2014 года) и усилившийся после российского вторжения в Украину в 2022 году.