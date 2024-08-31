Экономическое бронирование может повлечь за собой дополнительную налоговую нагрузку: юрист

Мужчины в очереди в ТЦК. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экономическое бронирование, которое хотят принять в Украине, может иметь как положительные, так и негативные последствия. Юристы говорят о потенциальных коррупционных рисках и значительной налоговой нагрузке на бизнес.

Об этом в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны" заявила юрист Виктория Валах.

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Налоговая нагрузка на бизнес

По ее словам, экономическое бронирование, предусматривающее увеличение расходов на заработную плату и соответствующие отчисления в государственный бюджет, является важной частью поддержки государственной политики в сфере военного дела. Однако вместе с этим оно несет определенные риски для бизнеса, особенно для малого и среднего предпринимательства.

"Будут увеличены заработные платы и соответственно расходы, которые идут в государственный бюджет, из которого формируется в том числе государственная политика в сфере военного дела. Это в свою очередь приведет к увеличению расходов для работодателей, что может стать чрезмерным бременем для бизнеса", — сказала Виктория Валах.

Коррупционные риски

Она также отметила, что увеличение расходов на заработную плату может усугубить коррупционные риски. По словам Валах, возникает вопрос справедливости, ведь в процессе экономического бронирования важно сохранять социальное равенство и обеспечивать прозрачность в принятии решений.

"Малый и средний бизнес может оказаться в ситуации, когда он будет вынужден вкладывать дополнительные средства во избежание призыва работников, что, к сожалению, может стать непосильным бременем для многих предпринимателей", — сказала юрист.

Она отметила, что в короткий срок предприятие не сможет заработать в три раза сильнее, чтобы выплачивать такую зарплату забронированным работникам.