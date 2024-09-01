Угроза с Черного моря сегодня: сколько кораблей россияне вывели на дежурство

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 1 сентября, российские военные не выводили ракетоносители в Черное и Азовское моря. Носители "Калибров" заведены в пункты базирования. Но враг готов к обстрелам из Средиземного моря. Также не стоит забывать, что россияне могут наносить удары даже со своих военных портов.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море российские корабли отсутствуют, а в Азовском находится три боевых корабля РФ, но без ракетоносителей. В Средиземном море находится одно российское судно, являющееся носителем "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Информация о движении флота России по состоянию на 1 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по морю не остановилось

Что касается прохода судов в интересах захватчиков, то через Керченский пролив, за последние сутки в интересах России проход совершили два судна к Черному морю, при этом ни одно из них не двигалось в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли три судна, из которых одно двигалось из Босфора.

Кроме того, по информации МВД, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).