Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіяни вивели на чергування

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок неділі, 1 вересня, російські військові не виводили ракетоносії в Чорне та Азовське моря. Носії "Калібрів" заведені в пункти базування. Але ворог готовий до обстрілів із Середземного моря. Також не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть зі своїх військових портів.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі російські кораблі відсутні, а в Азовському перебувають три бойові кораблі РФ, але без ракетоносіїв. У Середземному морі перебуває одне російське судно, яке є носієм "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.

Інформація про рух флоту Росії станом на 1 вересня. Фото: ВМС ЗС України

Рух морем не зупинився

Щодо проходу суден в інтересах загарбників, то через Керченську протоку, за останню добу в інтересах Росії прохід здійснили два судна до Чорного моря, при цьому жодне з них не рухалося у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшли три судна, з яких одне рухалося з Босфору.

Окрім цього, за інформацією МВС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).