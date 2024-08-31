Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіяни вивели на чергування

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

В акваторії Чорного моря у суботу, 31 серпня, чергують споряджені ракетоносії окупантів. Також ворог готовий і до обстрілів із Середземного моря. Не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози сьогодні надвисокий.

Про це у суботу, 31 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту;

Середземне море — три бойових кораблі на чергуванні, з них один ракетоносій з вісьмома ракетами на борту.

Інформація про рух флоту Росії станом на 28 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не припинився

Окрім цього, за інформацією МВС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: