Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіяни вивели на чергування

Росіяни тримають у Чорному морі споряджений ракетоносій — яка загроза для Одеси
В акваторії Чорного моря у суботу, 31 серпня, чергують споряджені ракетоносії окупантів. Також ворог готовий і до обстрілів із Середземного моря. Не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози сьогодні надвисокий.
Про це у суботу, 31 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога в морях
- Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
- Азовське море — немає російського флоту;
- Середземне море — три бойових кораблі на чергуванні, з них один ракетоносій з вісьмома ракетами на борту.
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
Рух морем не припинився
Окрім цього, за інформацією МВС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 4 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
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