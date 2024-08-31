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Россияне держат в Черном море снаряженный ракетоноситель — какая угроза для Одессы

31 августа 2024 09:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза с Черного моря сегодня: сколько кораблей россияне вывели на дежурство
Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В акватории Черного моря в субботу, 31 августа, дежурят снаряженные ракетоносители оккупантов. Также враг готов и к обстрелам из Средиземного моря. Не стоит забывать, что россияне могут наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы сегодня сверхвысокий.

Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота;
  • Средиземное море — три боевых корабля на дежурстве, из них один ракетоноситель с восемью ракетами на борту.
Россияне держат в Черном море снаряженный ракетоноситель - какая угроза для Одессы - фото 1
Информация о движении флота России по состоянию на 28 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не прекратилось

Кроме того, по информации МВД, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю — 4 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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