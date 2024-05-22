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Землетрус в Румунії — поштовхи могли відчути й на Одещині

22 травня 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Землетрус в Румунії — поштовхи могли відчути й на Одещині
Сейсмічно активна зона у Румунії. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні ближче до опівдня у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який могли відчути на півдні Одеської області. Магнітуда поштовхів становила 4,1 бала за шкалою Ріхтера. 

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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"22 травня 2024 року о 12:53:37 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Румунії", — йдеться у повідомленні.

Землетрус поблизу Ізмаїла

Відомо, що землетрус стався на глибині 95 км. Його епіцентр був на відстані менш ніж 150 кілометрів від Ізмаїла.

Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні

  • Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
  • Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
  • Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте, прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.  
  • Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.  
  • Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі

  • Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.
  • Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.  
  • Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Землетруси в Україні

Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 6 вересня 2023 року магнітудою 3,1. Тоді коливання теж були невідчутні для людей.

Також, 9 жовтня в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.

Крім того, 14 вересня екологічне явище зафіксували також на Закарпатті.  Епіцентр землетрусу був на відстані шести кілометрів на схід від міста Виноградів і залягав на глибині п'яти кілометрів.

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Румунія
землетрус
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