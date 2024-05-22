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Землетрясение в Румынии — толчки могли почувствовать и на Одесчине

22 мая 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Землетрясение в Румынии — толчки могли почувствовать и на Одесчине
Сейсмически активная зона в Румынии. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня ближе к полудню в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое могли ощутить на юге Одесской области. Магнитуда толчков составила 4,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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"22 мая 2024 года в 12:53:37 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии", — говорится в сообщении.

Землетрясение вблизи Измаила

Известно, что землетрясение произошло на глубине 95 км. Его эпицентр был на расстоянии менее 150 километров от Измаила.

Что делать, если землетрясение застало в помещении

  • Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами, если проживаете выше пятого этажа.
  • Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.
  • Выберите самые безопасные места комнаты – дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.
  • Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.
  • Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Что делать, если землетрясение застало в автомобиле

  • Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электропередач и откройте двери.
  • Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.
  • Включите радио и слушайте рекомендации по поводу дальнейших действий.

Землетрясения в Украине

Последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 6 сентября 2023 магнитудой 3,1. Тогда колебания тоже были неощутимы для людей.

Также, 9 октября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.

Кроме того, 14 сентября экологическое явление зафиксировали также в Закарпатье. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине пяти километров.

Одесса
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Румыния
землетрясение
Одесская область
Одесская ОГА
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