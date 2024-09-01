Землетрясение в Черном море — толчки ощущали в Крыму

Место землетрясения в Черном море. Фото: скриншот

Утром 1 сентября в Черном море специалисты зафиксировали землетрясение. Эпицентр находился недалеко от временно оккупированного полуострова Крым. Событие не представляет угрозы для населения Украины.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Главный центр специального контроля.

Читайте также:

Сообщения Главного центра специального контроля. Фото: скриншот

"Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 22.06.2023 года, магнитудой 4,8", — говорится в сообщении.

Землетрясение в Черном море: что известно

По данным ведомства, землетрясение произошло в 05:50 в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья Крыма, на глубине 6 км. По классификации, это землетрясение относится к едва ощутимым, когда колебания могут испытывать только отдельные люди, преимущественно те, кто находится в спокойном состоянии внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Что делать, если землетрясение застало в помещении

Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами, если проживаете выше пятого этажа.

Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.

Выберите самые безопасные места комнаты — дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.

Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.

Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электропередач.

Что делать, если землетрясение застало в автомобиле