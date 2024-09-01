Демографическая ситуация в Одесской области: сколько родилось малышей за неделю

Жителей Одесчины стало больше — сколько младенцев родилось за неделю
На Одесчине родилось 188 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 26 августа по 1 сентября. Девочек родилось на 10 больше.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
"Все роддомы работают в штатном режиме. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам", — говорится в сообщении.
Сколько детей родилось
В течение прошлой недели на Одесчине появилось на свет 89 мальчиков и 99 девочек. По информации департамента в учреждениях здравоохранения Одесской области в настоящее время состоят на учете по беременности 5466 женщин, среди которых 830 являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
Читайте Новини.LIVE!