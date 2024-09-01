Демографическая ситуация в Одесской области: сколько родилось малышей за неделю

Младенцы в роддоме. Фото: УНИАН

На Одесчине родилось 188 маленьких украинцев. Такова статистика за прошедшую неделю с 26 августа по 1 сентября. Девочек родилось на 10 больше.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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Уведомление департамента. Фото: скриншот

"Все роддомы работают в штатном режиме. Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам", — говорится в сообщении.

Сколько детей родилось

В течение прошлой недели на Одесчине появилось на свет 89 мальчиков и 99 девочек. По информации департамента в учреждениях здравоохранения Одесской области в настоящее время состоят на учете по беременности 5466 женщин, среди которых 830 являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Обязательные прививки делают с первого дня жизни