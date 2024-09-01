На Одещині продовжуються пожежі в екосистемах: черговий палій притягнутий до відповідальності

Співробітник ГУ ДСНС оформлює порушника. Фото: ДСНС

Кількість пожеж в екосистемах Одещини залишається на високому рівні через недбалість громадян. Так, днями правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності чергового порушника, який палив траву.

Про це у неділю вранці, 1 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Палив суху траву

За інформацією рятувальників, палія затримали в селі Великабоярка, чоловік намагався спалити залишки сухої рослинності. Його дії призвели до пожежі, яка знищила 100 квадратних метрів української землі.

Через підпал трави вигоріла земля. Фото: ДСНС

Яке покарання за спалювання трави

За порушення, передбачене статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловіку призначено мінімальний штраф у розмірі 3 060 гривень.

Чоловік, який палив траву, підписує протокол. Фото: ДСНС

ДСНС закликає громадян бути обережними та свідомими, адже пожежі в екосистемах не лише завдають значної шкоди довкіллю, але й додають роботи рятувальникам, які змушені ризикувати своїм життям, ліквідуючи ці займання.