На Одещині продовжуються пожежі в екосистемах: черговий палій притягнутий до відповідальності

Палив суху траву — на Одещині чоловік отримав штраф
Кількість пожеж в екосистемах Одещини залишається на високому рівні через недбалість громадян. Так, днями правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності чергового порушника, який палив траву.
Про це у неділю вранці, 1 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Палив суху траву
За інформацією рятувальників, палія затримали в селі Великабоярка, чоловік намагався спалити залишки сухої рослинності. Його дії призвели до пожежі, яка знищила 100 квадратних метрів української землі.
Яке покарання за спалювання трави
За порушення, передбачене статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловіку призначено мінімальний штраф у розмірі 3 060 гривень.
ДСНС закликає громадян бути обережними та свідомими, адже пожежі в екосистемах не лише завдають значної шкоди довкіллю, але й додають роботи рятувальникам, які змушені ризикувати своїм життям, ліквідуючи ці займання.
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