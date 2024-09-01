В Одесской области продолжаются пожары в экосистемах: очередной поджигатель привлечен к ответственности

Сжигал сухую траву — на Одесчине мужчина получил штраф
Количество пожаров в экосистемах Одесчины остается на высоком уровне из-за халатности граждан. Так, на днях правоохранители привлекли к административной ответственности очередного нарушителя, который сжигал траву.
Об этом в воскресенье утром, 1 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Сжигал сухую траву
По информации спасателей, поджигателя задержали в селе Великабоярка, мужчина пытался сжечь остатки сухой растительности. Его действия привели к пожару, который уничтожил 100 квадратных метров украинской земли.
Какое наказание за сжигание травы
За нарушение, предусмотренное статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителя привлекли к административной ответственности. Мужчине назначен минимальный штраф в размере 3 060 гривен.
ГСЧС призывает граждан быть осторожными и сознательными, ведь пожары в экосистемах не только наносят значительный ущерб окружающей среде, но и добавляют работы спасателям, вынужденным рисковать своей жизнью, ликвидируя эти возгорания.
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