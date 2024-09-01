В Одесской области продолжаются пожары в экосистемах: очередной поджигатель привлечен к ответственности

Сотрудник ГУ ГСЧС оформляет нарушителя. Фото: ГСЧС

Количество пожаров в экосистемах Одесчины остается на высоком уровне из-за халатности граждан. Так, на днях правоохранители привлекли к административной ответственности очередного нарушителя, который сжигал траву.

Об этом в воскресенье утром, 1 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Сжигал сухую траву

По информации спасателей, поджигателя задержали в селе Великабоярка, мужчина пытался сжечь остатки сухой растительности. Его действия привели к пожару, который уничтожил 100 квадратных метров украинской земли.

Из-за поджога травы выгорела земля. Фото: ГСЧС

Какое наказание за сжигание травы

За нарушение, предусмотренное статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителя привлекли к административной ответственности. Мужчине назначен минимальный штраф в размере 3 060 гривен.

Человек, который сжигал траву подписывает протокол. Фото: ГСЧС

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и сознательными, ведь пожары в экосистемах не только наносят значительный ущерб окружающей среде, но и добавляют работы спасателям, вынужденным рисковать своей жизнью, ликвидируя эти возгорания.