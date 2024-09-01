Коммунальщик Одессы отправились на донецкое направление

Одесские коммунальщики готовятся к путешествию на донецкое направление. Фото: Геннадий Труханов

Сегодня утром одесские коммунальщики отправились на помощь коллегам по донецкому направлению. Известно, что мужчины будут строить фортификационные постройки.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, в своем Telerram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Желаю нашим коммунальщикам безопасности и успеха в важной задаче! И ждем домой!" — написал мэр

Он также сообщил, что одесские коммунальщики отправились на донецкое направление по собственному желанию, чтобы помочь в строительстве фортификационных сооружений. Они были полностью экипированы необходимым защитным снаряжением, включая бронежилеты, каски и тактические аптечки. Кроме того, в зону боевых действий была направлена необходимая техника.

Фото: Геннадий Труханов

Труханов призвал одесситов и гостей города поддерживать коммунальщиков, заботясь об окружающей среде и демонстрируя уважение к их работе. Мэр отметил, что каждый житель Одессы может внести свой вклад в обеспечение чистоты и порядка, являющегося частью общего движения за комфорт и уют в городе.