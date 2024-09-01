Российская агрессия привела к гибели дельфинов в Черном море

Экологическая катастрофа в Черном море — загрязнение воды и гибель дельфинов
В результате военных действий России в Черном море погибли тысячи дельфинов. Экологическая ситуация в регионе приобретает катастрофический характер.
Об этом в воскресенье, 31 августа, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Экосистема Черного моря
По его словам, экосистема Черного моря понесла серьезные потери после уничтожения Каховской ГЭС. Кроме массовой гибели дельфинов экологи фиксируют значительные потери в других природных комплексах, включая уничтожение орнитологического заповедника на Кинбурнской косе.
"Если брать тот же Днепровско-Бугский лиман, это между Кинбурнской косой и южным побережьем Николаевской области. Там ситуация до сих пор не поддается мониторингу в первую очередь из-за того, что там опасно находиться. А туда в первую очередь смыло все, что случилось на пути большой воды во время уничтожения Каховской ГЭС россиянами", — сказал Дмитрий Плетенчук.
Последствия ощущает не только Украина
Экологические последствия катастрофы не ограничиваются территорией Украины — из-за течения Черного моря, двигающегося против часовой стрелки, вред ощутит и ряд соседних стран, отмечает военный.
"Мы действительно только в начале этого пути и мы еще должны определить тот объем ущерба, который причинила Российская Федерация не только в Украине", — добавил Плетенчук.
Плетенчук подчеркнул, что экосистема Крыма и Черного моря претерпевает необратимые изменения, последствия которых будут ощутимы еще долго после завершения войны.
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