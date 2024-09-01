Низкий спрос и дефицит заказов сдерживают фрахтовые ставки на суда в портах Одесщины

Торговое судно в Одесском порту. Фото: УНИАН

Низкий спрос на суда и недостаток заказов заставляют судовладельцев удерживать фрахтовые ставки на стабильно низком уровне. Это касается как перевозки грузов, курсирующих на малых расстояниях, так и баржами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщают аналитики Spike Brokers.

Читайте также:

Сообщение аналитиков. Фото: скриншот

Снижение фрахта

Аналитики в своем последнем отчете отметили, что тарифы для судов типа "костеры" из дунайских портов остаются на уровне прошлой недели. Наблюдается лишь незначительное понижение на один доллар в направлении Восточного Средиземноморья. Фрахтовые ставки на транспортировку баржами в направлении болгарских Русе и Силистры, а также ставки на "хендисайзы", сохраняются на стабильно низком уровне.

В то же время тарифы на "панамаксы" в направлении Южного Вьетнама повысились на один доллар, тогда как направление в Китай испытало снижение на один доллар.

Цены на перевозку в портах

Рыночные ставки транспортировки по речным портам:

Измаил — Констанца, Румыния — €10 (1-3 тыс. тонн);

Измаил — Русе/Сиистра (Болгария) — €16 (1-3 тыс. тонн);

Измаил — восточное побережье Греции — $19-20 (5-7 тыс. тонн);

Рени — Мармара (Турция) — $17-18 (5-7 тыс. тонн).

Рыночные ставки транспортировки по морским портам: