Низкий спрос и дефицит заказов сдерживают фрахтовые ставки на суда в портах Одесщины

Нехватка заказов — в портах Большой Одессы снизились цены на перевозки грузов
Низкий спрос на суда и недостаток заказов заставляют судовладельцев удерживать фрахтовые ставки на стабильно низком уровне. Это касается как перевозки грузов, курсирующих на малых расстояниях, так и баржами.
Об этом в своем Telegram-канале сообщают аналитики Spike Brokers.
Снижение фрахта
Аналитики в своем последнем отчете отметили, что тарифы для судов типа "костеры" из дунайских портов остаются на уровне прошлой недели. Наблюдается лишь незначительное понижение на один доллар в направлении Восточного Средиземноморья. Фрахтовые ставки на транспортировку баржами в направлении болгарских Русе и Силистры, а также ставки на "хендисайзы", сохраняются на стабильно низком уровне.
В то же время тарифы на "панамаксы" в направлении Южного Вьетнама повысились на один доллар, тогда как направление в Китай испытало снижение на один доллар.
Цены на перевозку в портах
Рыночные ставки транспортировки по речным портам:
- Измаил — Констанца, Румыния — €10 (1-3 тыс. тонн);
- Измаил — Русе/Сиистра (Болгария) — €16 (1-3 тыс. тонн);
- Измаил — восточное побережье Греции — $19-20 (5-7 тыс. тонн);
- Рени — Мармара (Турция) — $17-18 (5-7 тыс. тонн).
Рыночные ставки транспортировки по морским портам:
- Израиль — $29-30 (30-35 тыс. тонн);
- Южный Китай — $50-51 (60-65 тыс. тонн);
- Южный Вьетнам — $47-48 (60-65 тыс. тонн).
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