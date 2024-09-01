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Нехватка заказов — в портах Большой Одессы снизились цены на перевозки грузов

1 сентября 2024 13:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Низкий спрос и дефицит заказов сдерживают фрахтовые ставки на суда в портах Одесщины
Торговое судно в Одесском порту. Фото: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Низкий спрос на суда и недостаток заказов заставляют судовладельцев удерживать фрахтовые ставки на стабильно низком уровне. Это касается как перевозки грузов, курсирующих на малых расстояниях, так и баржами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщают аналитики Spike Brokers.

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Сообщение аналитиков. Фото: скриншот

Снижение фрахта

Аналитики в своем последнем отчете отметили, что тарифы для судов типа "костеры" из дунайских портов остаются на уровне прошлой недели. Наблюдается лишь незначительное понижение на один доллар в направлении Восточного Средиземноморья. Фрахтовые ставки на транспортировку баржами в направлении болгарских Русе и Силистры, а также ставки на "хендисайзы", сохраняются на стабильно низком уровне.

В то же время тарифы на "панамаксы" в направлении Южного Вьетнама повысились на один доллар, тогда как направление в Китай испытало снижение на один доллар.

Цены на перевозку в портах

Рыночные ставки транспортировки по речным портам:

  • Измаил — Констанца, Румыния — €10 (1-3 тыс. тонн);
  • Измаил — Русе/Сиистра (Болгария) — €16 (1-3 тыс. тонн);
  • Измаил — восточное побережье Греции — $19-20 (5-7 тыс. тонн);
  • Рени — Мармара (Турция) — $17-18 (5-7 тыс. тонн).

Рыночные ставки транспортировки по морским портам:

  • Израиль — $29-30 (30-35 тыс. тонн);
  • Южный Китай — $50-51 (60-65 тыс. тонн);
  • Южный Вьетнам — $47-48 (60-65 тыс. тонн).

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