Хотел перевезти каннабис на велосипеде через границу — в Одесской области гражданин Молдовы получил штраф

Велосипед, на котором мужчина хотел перевезти каннабис. Фото: Нацполиция

В Одесской области 43-летний гражданин соседнего государства был задержан при попытке вывезти каннабис из Украины. Наркотическое средство было скрыто под сиденьем его велосипеда. Суд назначил правонарушителю штраф в размере 170 тысяч гривен.

Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Скрытые наркотики под велосипедным сиденьем. Фото: Нацполиция

Детали дела

Правоохранители выяснили, что мужчина периодически работал на птицеферме в Болградском районе. И в тот день, возвращаясь с работы домой, он увидел в поле сухие растения дикой конопли, сорвал, перетер и забрал их для собственного употребления, утаив от стражей порядка. Впрочем, в зоне паспортного контроля на его тайник указала служебная собака, оказалось, что в пакете находился каннабис. Правонарушитель задержан.

Удален каннабис. Фото: Нацполиция

Какое наказание за контрабанду наркотиков

Следователи предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта особо опасного наркотического средства. Позже между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил, назначив мужчине штраф в размере 170 тысяч гривен.