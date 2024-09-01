Хотел перевезти каннабис на велосипеде через границу — в Одесской области гражданин Молдовы получил штраф

Прятал в велосипеде — на Одесчине гражданин Молдовы хотел пересечь границу с наркотиками
В Одесской области 43-летний гражданин соседнего государства был задержан при попытке вывезти каннабис из Украины. Наркотическое средство было скрыто под сиденьем его велосипеда. Суд назначил правонарушителю штраф в размере 170 тысяч гривен.
Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Правоохранители выяснили, что мужчина периодически работал на птицеферме в Болградском районе. И в тот день, возвращаясь с работы домой, он увидел в поле сухие растения дикой конопли, сорвал, перетер и забрал их для собственного употребления, утаив от стражей порядка. Впрочем, в зоне паспортного контроля на его тайник указала служебная собака, оказалось, что в пакете находился каннабис. Правонарушитель задержан.
Какое наказание за контрабанду наркотиков
Следователи предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта особо опасного наркотического средства. Позже между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил, назначив мужчине штраф в размере 170 тысяч гривен.
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