Хотів перевезти канабіс на велосипеді через кордон — на Одещині громадянин Молдови отримав штраф

Велосипед, на якому чоловік хотів перевезти канабіс. Фото: Нацполіція

На Одещині 43-річний громадянин сусідньої держави був затриманий під час спроби вивезти канабіс з України. Наркотичний засіб був схований під сидінням його велосипеда. Суд призначив правопорушнику штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Про це у суботу, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Сховані наркотики під сидінням велосипеда. Фото: Нацполіція

Деталі справи

Правоохоронці з'ясували, що чоловік періодично працював на птахофермі у Болградському районі. І того дня, повертаючись з роботи додому, він побачив у полі сухі рослини диких конопель, зірвав, перетер та забрав їх для власного вживання, приховавши від правоохоронців. Втім, у зоні паспортного контролю на його схованку вказав службовий собака, виявилося, що в пакеті знаходився канабіс. Правопорушника затримали.

Вилучений канабіс. Фото: Нацполіція

Яке покарання за контрабанду наркотиків

Слідчі висунули обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Пізніше між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши чоловікові штраф у розмірі 170 тисяч гривень.