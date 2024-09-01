Низький попит та дефіцит замовлень стримують фрахтові ставки на судна в портах Одещини

Нестача замовлень — в портах Великої Одеси знизились ціни на перевезення вантажів
Низький попит на судна та нестача замовлень змушують судновласників утримувати фрахтові ставки на стабільно низькому рівні. Це стосується перевезення вантажів які курсують на малі відстані, так і баржами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляють аналітики Spike Brokers.
Зниження фрахту
Аналітики у своєму останньому звіті зазначили, що тарифи для суден типу "костери" з дунайських портів залишаються на рівні минулого тижня. Спостерігається лише незначне зниження на один долар у напрямку Східного Середземномор'я. Фрахтові ставки на транспортування баржами у напрямку болгарських Русе та Сілістри, а також ставки на "хендісайзи", зберігаються на стабільно низькому рівні.
Натомість тарифи на "панамакси" у напрямку Південного В'єтнаму підвищилися на один долар, тоді як напрямок до Китаю зазнав зниження на один долар.
Ціни на перевезення в портах
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
- Ізмаїл — Констанца, Румунія — €10 (1-3 тис. тонн);
- Ізмаїл — Русе/Сіїстра (Болгарія) — €16 (1-3 тис. тонн);
- Ізмаїл — східне узбережжя Греції — $19-20 (5-7 тис. тонн);
- Рені — Мармара (Туреччина) — $17-18 (5-7 тис. тонн).
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
- Ізраїль — $29-30 (30-35 тис. тонн);
- Південний Китай — $50-51 (60-65 тис. тонн);
- Південний В’єтнам — $47-48 (60-65 тис. тонн).
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