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Нестача замовлень — в портах Великої Одеси знизились ціни на перевезення вантажів

1 вересня 2024 13:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Низький попит та дефіцит замовлень стримують фрахтові ставки на судна в портах Одещини
Торгове судно в Одеському порту. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Низький попит на судна та нестача замовлень змушують судновласників утримувати фрахтові ставки на стабільно низькому рівні. Це стосується перевезення вантажів які курсують на малі відстані, так і баржами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляють аналітики Spike Brokers.

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Допис аналітиків. Фото: скриншот

Зниження фрахту

Аналітики у своєму останньому звіті зазначили, що тарифи для суден типу "костери" з дунайських портів залишаються на рівні минулого тижня. Спостерігається лише незначне зниження на один долар у напрямку Східного Середземномор'я. Фрахтові ставки на транспортування баржами у напрямку болгарських Русе та Сілістри, а також ставки на "хендісайзи", зберігаються на стабільно низькому рівні.

Натомість тарифи на "панамакси" у напрямку Південного В'єтнаму підвищилися на один долар, тоді як напрямок до Китаю зазнав зниження на один долар.

Ціни на перевезення в портах

Ринкові ставки транспортування з річкових портів:

  • Ізмаїл — Констанца, Румунія — €10 (1-3 тис. тонн);
  • Ізмаїл — Русе/Сіїстра (Болгарія) — €16 (1-3 тис. тонн);
  • Ізмаїл — східне узбережжя Греції — $19-20 (5-7 тис. тонн);
  • Рені — Мармара (Туреччина) — $17-18 (5-7 тис. тонн).

Ринкові ставки транспортування з морських портів:

  • Ізраїль — $29-30 (30-35 тис. тонн);
  • Південний Китай — $50-51 (60-65 тис. тонн);
  • Південний В’єтнам — $47-48 (60-65 тис. тонн).

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