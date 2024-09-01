Російська агресія призвела до загибелі дельфінів у Чорному морі

Чайки над Чорним морем. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок військових дій Росії у Чорному морі загинуло тисячі дельфінів. Екологічна ситуація в регіоні набуває катастрофічного характеру.

Про це в неділю, 31 серпня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Екосистема Чорного моря

За його словами, екосистема Чорного моря зазнала серйозних втрат після знищення Каховської ГЕС. Окрім масової загибелі дельфінів, екологи фіксують значні втрати в інших природних комплексах, включаючи знищення орнітологічного заповідника на Кінбурнській косі.

"Якщо брати той самий Дніпровсько-Бузький лиман, це між Кінбурнською косою і південним узбережжям Миколаївської області. Там ситуація досі не піддається моніторингу в першу чергу через те, що там небезпечно знаходитись. А туди в першу чергу змило все, що трапилося на шляху великої води під час знищення Каховської ГЕС росіянами", — сказав Дмитро Плетенчук.

Наслідки відчуває не лише Україна

Екологічні наслідки катастрофи не обмежуються територією України — через течію Чорного моря, що рухається проти годинникової стрілки, шкоду відчує і низка сусідніх країн, зазначає військовий.

"Ми насправді лише на початку цього шляху і ми ще маємо визначити той об'єм шкоди, яку заподіяла Російська Федерація не тільки в Україні", — додав Плетенчук.

Плетенчук підкреслив, що екосистема Криму та Чорного моря зазнає незворотних змін, наслідки яких будуть відчутні ще довго після завершення війни.