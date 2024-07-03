На Одещині активно зводяться фортифікації - захист узбережжя

Фортифікації на пляжі Чорноморська. Фото: соцмережі

На Одещині активно зводяться та укріплюються фортифікаційні споруди, зокрема на узбережжі. Так, тетраподи встановили вздовж берегової лінії на пляжах Чорноморська.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Фортифікації на пляжах Чорноморська

На пляжах Чорноморська встановлюють тетраподи для захисту та укріплення узбережжя. Такі споруди мають укріпити берег, обмежити доступ до потенційно замінованих ділянок та протидіяти десантуванню окупантів.

У Чорноморську зводять фортифікації. Фото: соцмережі

Хоча офіційно пляж не відкривали для купання, це не заважає місцевим жителям та гостям Чорноморська насолоджуватись Чорним морем.

Більше про захист Одещини

Ми писали, що для багатьох мешканців регіону зведення захисних конструкцій стало головною проблемою. Люди висловлюють своє незадоволення та вимагають компенсації за втрату землі.

Також ми повідомляли, що порти Одещини забезпечують більшу частину експорту українського зерна. Таким чином, всесвітній продовольчий ринок вдається стабілізувати та допомагати іншим країнам. Але для подальшої роботи порти регіону необхідно краще захистити.

Додамо, що Одеса — важливе логістичне місто не лише в економічному плані, а й у військовому. На думку прем'єр-міністра Австралії, якщо Україні вдасться на 100% його захистити, то звільнення Чорного моря залишиться лише питанням часу.