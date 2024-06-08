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Фортифікації на Одещині — люди незадоволені встановленням загороджень

8 червня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині люди незадоволені будівництвом фортифікацій
Фортифікаційні споруди на Одещині. Фото: Олег Кіпер
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині зміцнюють та будують оборонні фортифікації. Та для багатьох мешканців регіону це стало головною проблемою. Люди висловлюють своє незадоволення та вимагають компенсації за втрату землі.

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Виникає дуже багато питань у людей, які потрапили в земельні ділянки, на яких сьогодні йде будівництво. Дуже багато незадоволених, особливо на Придністровському напрямку, там ставилися зуби дракона, які десь переїзд перекрили", — сказав голова ОВА.  

Люди отримають компенсацію 

Попри це, Кіпер наголошує на необхідності виконання наказів Генерального штабу, зазначаючи, що це стосується національної безпеки. Наразі готуються компенсації для тих людей, на чиїх землях були установлені фортифікаційні споруди.

"Я не міг не виконати розпорядження Генерального штабу України, яке було підписано Головнокомандуючим Збройних Сил України. Це була вказівка, це була поставлена задача. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, на сьогодні вироблені рішення щодо компенсаційних заходів", — каже Олег Кіпер.  

Загроза висадки десанту нікуди не зникла

Очільник ОВА також зазначив, що багато пляжів нині залишаються недоступними через військову складову. Він закликав громадян розуміти важливість зведення фортифікаційних споруд для безпеки країни та, зокрема, Одеського регіону.

"Загроза у нас залишається. У нас дійсно перешкода ворогу — це море. Сьогодні наші збройні сили разом з СБУ та ГУР добре працюють. Вони (росіяни. — Ред.) більшу частину своїх кораблів вивели вже подальше від нас. Але давайте будемо об'єктивними. Ви знаєте, що на початку війни була загроза висадки десанту у Вилкове. Крутилися вони й біля Грибівки, Кароліно-Бугазу, там, де добрі пляжі", — додав Олег Кіпер. 

Фортифікації на Одещині — люди незадоволені встановленням загороджень - фото 1
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 8 червня, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море бойовий корабель. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, загарбники продовжують їх тримати у пунктах базування. Та слід пам'ятати, що ворог може запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів, тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Одеса
Олег Кіпер
люди
Одеська область
війна
Одеська ОДА
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