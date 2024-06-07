Кіпер розповів про перейменування вулиць Одеси

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває робота над перейменуванням вулиць на честь загиблих Героїв. Однак рішення прийматимуться виважено та з урахуванням пріоритетів.

Про це під час пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.



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"Сьогодні надійшло ряд запитань. Кажу вам відверто, як є: комісія сьогодні працює. Сьогодні витребовуємо з усіх районів наших хлопців-героїв, які загинули, хто отримав звання Героя України, хто отримав інші нагороди. Пріоритет — військові нашого регіону", — сказав Кіпер.

Він підкреслив, що жодного рішення поки не було прийнято, оскільки департамент працює лише кілька тижнів. Однак листи до відомства надходять постійно. Водночас, важливо виважено підходити до питання перейменувань, аби не завдати болю родичам померлих Захисників та Захисниць.

"Не хочу сьогодні робити поспішних кроків, бо завтра якогось діяча перейменують в Одесі, чи в іншому районі нашої області — а завтра прийде мама загиблого героя, і скаже: "Що ви зробили?". Я просто не знаю, що потім, куди провалитися. Дайте мені час, я хочу вивчити всі заявки", — пояснив очільник ОВА.

Спершу буде вирішуватись питання перейменувань на честь полеглих Захисників, а вже потім відповідний Департамент візьме до уваги інших діячів різних галузей. Зокрема, планують розглянути ідею перейменувань вулиць на честь митців та спортсменів, а от політиків хочуть уникнути.

Ми писали, що в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.

Також в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином, південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавляється від імперських символів.

Додамо, що в Одесі перейменували п'ять вулиць міста. Нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".