Кипер рассказал о переименовании улиц Одессы

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается работа по переименованию улиц в честь погибших Героев. Однако решения будут приниматься взвешенно и с учетом приоритетов.

Об этом во время прессбрифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Сегодня пришел ряд вопросов. Говорю вам откровенно, как есть: комиссия сегодня работает. Сегодня требуем из всех районов наших ребят-героев, погибших, получивших звание Героя Украины, получивших другие награды. Приоритет — военные нашего региона" , — сказал Кипер.

Он подчеркнул, что ни одно решение пока не было принято, поскольку департамент работает всего несколько недель. Однако письма в ведомство поступают постоянно. В то же время важно взвешенно подходить к вопросу переименований, чтобы не причинить боли родственникам умерших Защитников и Защитниц.

"Не хочу сегодня делать поспешные шаги, потому что завтра какого-то деятеля переименуют в Одессе, или в другом районе нашей области — а завтра придет мама погибшего героя, и скажет: "Что вы сделали?". Я просто не знаю, что потом, куда провалиться . Дайте мне время, я хочу выучить все заявки" , — пояснил глава ОВА.

Сначала будет решаться вопрос переименований в честь павших Защитников, а потом соответствующий Департамент примет во внимание других деятелей различных отраслей. В частности, планируется рассмотреть идею переименований улиц в честь художников и спортсменов, а вот политиков хотят избежать.

Мы писали, что в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

Также в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.

В Одессе переименовали пять улиц города. Новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".