Площа Європейська та вулиця Героїв Зміїного — в Одесі затвердили понад сто нових назв

В Одесі зазнали перейменувань більше 100 топонімів. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міської ради прийняли рішення про перейменування понад 100 вулиць міста, які були названі в основному на честь радянських або російських діячів або населених пунктів. Проте деякі вулиці та сквери залишили свою назву, і їх долю будуть вирішувати особисто або мер Одеси, або голова Одеської ОВА.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії депутатів Одеської міської ради.

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Які топоніми отримали нові назви

На сесії було частково прийнято рішення про перейменування понад 100 одеських вулиць. Серед них:

вул. та пл.Єкатерининська — вул. та пл. Європейська;

Лідерсовський бульвар — бульвар Гетьмана Сагайдачного;

парк Горького — парк Марка Твена;

сквер Пушкіна — сквер Рози вітрів;

перулок Академіка Вільямса — перулок Карпенко-Карого;

Білоруська — Кастуся Каліновського;

пров. Магнітогорський 2-й — пров. Сергія Параджанова;

Тимірязєва — Айвазовського;

Ростовська — Маріупольська;

пров. Олександра Матросова — пров. Валерія Лобановського;

Бородинська — Героїв Зміїного;

Курська — Бахмутська.

Також в Одесі з'явилися назви вулиць на честь вчених міста. Увіковічили пам'ять Якова Бардаха, Іосифа Фішера, Володимира Цесевича, Марка Крейна та Саймана Лайтмана.

Суперечка щодо перейменувань

Однак в ході сесії не обійшлося без конфліктів. Так, депутат Олег Етнарович вимагав виключили з переліку перейменувань десять назв вулиць. Аргументував він це тим, що вони є "суперечливими", та треба проголосувати щодо них окремим рішенням або взагалі відкласти. Таким чином, свої назви зберегли:

площа та вулиця Льва Толстого — повинна була стати Менделя Мойхера-Сфоріма;

вулиця Маріїнська — повинна була стати Омельяновича-Павленко;

вулиця Пржевальського— повинна була стати Стрийською;

вулиця Буніна — повинна була стати Поліцейська;

просп. Гагаріна — повинен був стати просп. Незламних;

вулиця Жуковського — повинна була стати Лесі Українки;

вулиця Лесі Українки — повинна була стати Олени Пчілки;

вулиця та пров. Спартаковський — повинні були стати вул. та пров. Барановського;

вулиця Ціолковського — повинна була стати Иоганна Ансельма.

Зазначимо, що до 27 квітня ці вулиці має право перейменувати своїм розпорядженням міський голова Геннадій Труханов. А з 27 квітня таке право отримає голова ОВА Олег Кіпер.

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Нагадаємо, що мер Одеси 25 березня підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Також ми писали, що село Надеждівка в Одеській області вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також нову назву отримало місто Южне, що в Одеській області. Відтепер воно буде нести нову назву — Порт-Аненталь. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні Комітету Верховної Ради України.