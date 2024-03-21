Шампань тепер є не тільки у Франції — ВР перейменувала село на Одещині

Будівля Верховної Ради України. Фото: ВР України

Село Надеждівка, що в Одеській області, вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Під час обговорення питання щодо перейменування села Надеждівка розглядалося два варіанти назви — Надія та Шампань. Єдиної згоди щодо вибору назви шляхом голосування присутні не досягли, і було вирішено надати обґрунтування щодо обох назв. Вже Верховна Рада України має остаточно прийняти рішення із врахуванням рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.

Перейменування на Одещині

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких, зокрема, стосуються російської імперської політики, і надала рекомендації щодо приведення їх у відповідність до стандартів державної мови. Загалом, вирішено обрати нові назви 11 населеним пунктам в Одеській області. Таким чином перейменувань зазнали:

Березівський район:

с. Курісове — с. Покровське;

Білгород-Дністровський район:

с. Зоря — с. Камчин;

с. Миколаївка-Новоросійська — с.Байрамча;

Болградський район:

с. малоярославець перший — с. Прикордонне;

с. Роща — с. Новий Париж;

с. Тарутине — с. Бессарабське;

Одеський район:

с. Надеждівка — с. Шампань;

м. Южне — м. Порт-Аненталь;

Роздільнянський район:

с.Первомайське — с. Болгарка;

с. Перше Травня — с. Щасливе;

с. Росіянівка — с. Козацьке.



Документ про перейменування. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали раніше, що 20 березня рішення з перейменування міста Южне Одеської області було прийняте на пленарному засіданні Комітету Верховної Ради України. Тож тепер воно буде нести нову назву — Порт-Аненталь.

Також ми писали, що у німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса. Голова МЗС Дмитро Кулеба виступив з ініціативою прибрати другу літеру s з написання.