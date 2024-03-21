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Шампань теперь есть не только во Франции — ВР переименовала село в Одесской области

21 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Шампань теперь есть не только во Франции — ВР переименовала село в Одесской области
Здание Верховной Рады Украины. Фото: ВР Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом сообщил на своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Новое название села

В ходе обсуждения вопроса о переименовании села Надеждовка рассматривалось два варианта названия — Надежда и Шампань. Единого согласия по выбору названия путем голосования присутствующие не достигли, и было решено предоставить обоснование обоих названий. Уже Верховная Рада Украины должна окончательно принять решение с учетом рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Переименования в Одесской области

Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых, в частности, касаются российской имперской политики, и предоставила рекомендации по приведению их в соответствие со стандартами государственного языка. В целом решено выбрать новые названия 11 населенным пунктам в Одесской области. Таким образом, были переименованы:

Березовский район:

  • с. Курисово — с. Покровское;

Белгород-Днестровский район:

  • с. Заря — с. Камчин;
  • с. Николаевка-Новороссийская — с. Байрамча;

Болградский район:

  • с. Малоярославец Первый — с. Пограничное;
  • с. Роща — с. Новый Париж;
  • с. Тарутино — с. Бессарабское;

Одесский район:

  • с. Надеждовка — с. Шампань;
  • г. Южное — г. Порт-Аненталь;

Раздельнянский район:

  • с. Первомайское — с. Болгарка;
  • с. Первое Мая — с. Счастливое;
  • с. Россияновка — с. Казачье.
Шампань теперь есть не только во Франции — ВР переименовала село в Одесской области - фото 1
Документ о переименовании. Фото: скриншот

Напомним, мы писали ранее, что 20 марта решение по переименованию города Южное Одесской области было принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь оно будет иметь новое название — Порт-Аненталь.

Также мы писали, что на немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s из написания.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
Одесса
Одесская область
декоммунизация
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