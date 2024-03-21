Шампань теперь есть не только во Франции — ВР переименовала село в Одесской области

Здание Верховной Рады Украины. Фото: ВР Украины

Село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом сообщил на своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Новое название села

В ходе обсуждения вопроса о переименовании села Надеждовка рассматривалось два варианта названия — Надежда и Шампань. Единого согласия по выбору названия путем голосования присутствующие не достигли, и было решено предоставить обоснование обоих названий. Уже Верховная Рада Украины должна окончательно принять решение с учетом рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Переименования в Одесской области

Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых, в частности, касаются российской имперской политики, и предоставила рекомендации по приведению их в соответствие со стандартами государственного языка. В целом решено выбрать новые названия 11 населенным пунктам в Одесской области. Таким образом, были переименованы:

Березовский район:

с. Курисово — с. Покровское;

Белгород-Днестровский район:

с. Заря — с. Камчин;

с. Николаевка-Новороссийская — с. Байрамча;

Болградский район:

с. Малоярославец Первый — с. Пограничное;

с. Роща — с. Новый Париж;

с. Тарутино — с. Бессарабское;

Одесский район:

с. Надеждовка — с. Шампань;

г. Южное — г. Порт-Аненталь;

Раздельнянский район:

с. Первомайское — с. Болгарка;

с. Первое Мая — с. Счастливое;

с. Россияновка — с. Казачье.

Документ о переименовании. Фото: скриншот

Напомним, мы писали ранее, что 20 марта решение по переименованию города Южное Одесской области было принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь оно будет иметь новое название — Порт-Аненталь.

Также мы писали, что на немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s из написания.