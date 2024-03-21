Шампань теперь есть не только во Франции — ВР переименовала село в Одесской области
Село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Об этом сообщил на своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Новое название села
В ходе обсуждения вопроса о переименовании села Надеждовка рассматривалось два варианта названия — Надежда и Шампань. Единого согласия по выбору названия путем голосования присутствующие не достигли, и было решено предоставить обоснование обоих названий. Уже Верховная Рада Украины должна окончательно принять решение с учетом рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Переименования в Одесской области
Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых, в частности, касаются российской имперской политики, и предоставила рекомендации по приведению их в соответствие со стандартами государственного языка. В целом решено выбрать новые названия 11 населенным пунктам в Одесской области. Таким образом, были переименованы:
Березовский район:
- с. Курисово — с. Покровское;
Белгород-Днестровский район:
- с. Заря — с. Камчин;
- с. Николаевка-Новороссийская — с. Байрамча;
Болградский район:
- с. Малоярославец Первый — с. Пограничное;
- с. Роща — с. Новый Париж;
- с. Тарутино — с. Бессарабское;
Одесский район:
- с. Надеждовка — с. Шампань;
- г. Южное — г. Порт-Аненталь;
Раздельнянский район:
- с. Первомайское — с. Болгарка;
- с. Первое Мая — с. Счастливое;
- с. Россияновка — с. Казачье.
Напомним, мы писали ранее, что 20 марта решение по переименованию города Южное Одесской области было принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь оно будет иметь новое название — Порт-Аненталь.
Также мы писали, что на немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s из написания.
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