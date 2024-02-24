Більше не Odessa — у німецькій мові може змінитися написання міста

Одеська площа у Німеччині. Фото: Укрінформ

У німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса. Голова МЗС Дмитро Кулеба виступив з ініціативою прибрати другу літеру s з написання.

Про це дипломат повідомив під час пресбрифінгу з німецькою колегою в Одесі.

За його словами, багато років наша країна боролася за те, щоб на Україну дивилися не через призму Росії та російської мови.

"Я відкрию невеличку дипломатичну таємницю: я попросив Анналену, щоб в німецькій мові слово Odessa почали писати з однією s. Я хоча і не одесит, але вважаю, що за мої такі зусилля з Одеси пляшка вина", — сказав Кулеба.

Крім того, дипломат подякував усім, хто бореться за історичну справедливість та повертає Україні своє.

Як зміниться фонетично

Дипломат зазначив, що через зміни на письмі зміниться слово також й фонетично. Згідно з правилами німецької, Odesa має вимовлятися як "Одеза".

Які ще зміни плануються

Також у Бундестагу вже розглядають питання щодо перейменування Kiev на Kyiv.

Нагадаємо, Російська Федерація не полишає погроз про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань". Однак Україна чітко заявила, що цими погрозами окупанти нічого не досягнуть.

Також ми писали, що Німеччина продовжує інвестувати в розвиток України. Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни.