Більше не Odessa — у німецькій мові може змінитися написання міста
У німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса. Голова МЗС Дмитро Кулеба виступив з ініціативою прибрати другу літеру s з написання.
Про це дипломат повідомив під час пресбрифінгу з німецькою колегою в Одесі.
За його словами, багато років наша країна боролася за те, щоб на Україну дивилися не через призму Росії та російської мови.
"Я відкрию невеличку дипломатичну таємницю: я попросив Анналену, щоб в німецькій мові слово Odessa почали писати з однією s. Я хоча і не одесит, але вважаю, що за мої такі зусилля з Одеси пляшка вина", — сказав Кулеба.
Крім того, дипломат подякував усім, хто бореться за історичну справедливість та повертає Україні своє.
Як зміниться фонетично
Дипломат зазначив, що через зміни на письмі зміниться слово також й фонетично. Згідно з правилами німецької, Odesa має вимовлятися як "Одеза".
Які ще зміни плануються
Також у Бундестагу вже розглядають питання щодо перейменування Kiev на Kyiv.
Нагадаємо, Російська Федерація не полишає погроз про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань". Однак Україна чітко заявила, що цими погрозами окупанти нічого не досягнуть.
Також ми писали, що Німеччина продовжує інвестувати в розвиток України. Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни.
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