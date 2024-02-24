Больше не Odessa — в немецком языке может измениться написание города

Одесская площадь в Германии. Фото: Укринформ

В немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s по написанию.

Об этом дипломат сообщил во время пресс-брифинга с немецкой коллегой в Одессе.

По его словам, многие годы наша страна боролась за то, чтобы на Украину смотрели не через призму России и русского языка.

"Я открою небольшую дипломатическую тайну: я попросил Анналену, чтобы в немецком языке слово Odessa начали писать с одной s. Я хоть и не одессит, но считаю, что за мои такие усилия из Одессы бутылка вина", — сказал Кулеба.

Кроме того, дипломат поблагодарил всех, кто борется за историческую справедливость и возвращает Украину свое.

Как изменится фонетически

Дипломат отметил, что из-за изменений на письме изменится слово также и фонетически. Согласно правилам немецкого, Odesa должна произноситься как "Одеза".

Какие еще изменения планируются

Также в Бундестаге уже рассматривают вопросы переименования Kiev на Kyiv.

Напомним, Российская Федерация не оставляет угроз о захвате Одессы и возвращении в "родную гавань". Однако Украина четко заявила, что этими угрозами оккупанты ничего не достигнут.

Также мы писали, что Германия продолжает инвестировать в развитие Украины. Бундестаг выделил средства на восстановление терминала порта Одессы, являющегося одним из самых больших вложений за время полномасштабной войны.