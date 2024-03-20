Не Південне, а Порт-Аненталь — у ВР обрали нову назву міста

Пам'ятник у місті. Фото: nikcenter

Сьогодні, 20 березня, рішення з перейменування міста було прийняте на пленарному засіданні Комітету Верховної Ради України. Тож тепер місто Южне, що в Одеській області, буде нести нову назву — Порт-Аненталь.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Читайте також:

Перейменування міста

Перейменування міста Южного Одеської області на Порт-Аненталь підтримав комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Нова назва міста — Порт-Аненталь. Друга частина назви "Аненталь" — перекладається як "Долина святої Анни", проте цей варіант був запропонований на честь поселення німецьких колоністів, яке знаходилося поряд із сучасним містом.

Які були варіанти

Проте нову назву місто повинно було отримати за рішенням міських депутатів, але жоден з варіантів не набрав потрібну кількість голосів. Так, міський голова Володимир Новацький пропонував підтримати назву "Південне", адже саме вона набрала найбільшу кількість голосів серед мешканців. Також серед варіантів були "Південне", "Оріяна", "Аненталь/Порт-Аненталь".

Перейменування на Одещині

Нагадаємо, що у німецькій мові можуть змінити транслітерацію міста Одеса. Голова МЗС Дмитро Кулеба виступив з ініціативою прибрати другу літеру s з написання.

Також ми писали, що вперше за роки незалежності в Дунайському пароплавстві вирішили змінити російські назви суден. Перейменування зазнали 23 судна, які натомість отримали назви українських міст в окупації.