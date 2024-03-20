Не Южное, а Порт-Аненталь — в ВР выбрали новое название города

Памятник в городе. Фото: nikcenter

Сегодня, 20 марта, решение по переименованию города было принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь город Южный, что в Одесской области, будет нести новое название — Порт-Аненталь.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Переименование города

Переименование города Южного Одесской области в Порт-Аненталь поддержал комитет ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



Новое название города — Порт-Аненталь. Вторая часть названия "Аненталь" - переводится как "Долина святой Анны", однако этот вариант был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.

Какие были варианты

Однако новое название город должен был получить по решению городских депутатов, но ни один из вариантов не набрал нужное количество голосов. Так, городской голова Владимир Новацкий предлагал поддержать название "Южное", ведь именно он набрал наибольшее количество голосов среди жителей. Также среди вариантов были "Южное", "Ориана", "Аненталь/Порт-Аненталь".

Переименование в Одесской области

Напомним, что в немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s по написанию.

Также мы писали, что впервые за годы независимости в Дунайском пароходстве решили сменить русские названия судов. Переименование претерпели 23 судна, которые получили названия украинских городов в оккупации.