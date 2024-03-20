Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не Южное, а Порт-Аненталь — в ВР выбрали новое название города arrow

Не Южное, а Порт-Аненталь — в ВР выбрали новое название города

20 марта 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не Южное, а Порт-Аненталь — в ВР выбрали новое название города
Памятник в городе. Фото: nikcenter
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 марта, решение по переименованию города было принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь город Южный, что в Одесской области, будет нести новое название — Порт-Аненталь.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Читайте также:

Переименование города

Переименование города Южного Одесской области в Порт-Аненталь поддержал комитет ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Новое название города — Порт-Аненталь. Вторая часть названия "Аненталь" - переводится как "Долина святой Анны", однако этот вариант был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.

Какие были варианты

Однако новое название город должен был получить по решению городских депутатов, но ни один из вариантов не набрал нужное количество голосов. Так, городской голова Владимир Новацкий предлагал поддержать название "Южное", ведь именно он набрал наибольшее количество голосов среди жителей. Также среди вариантов были "Южное", "Ориана", "Аненталь/Порт-Аненталь".

Переименование в Одесской области

Напомним, что в немецком языке могут изменить транслитерацию города Одесса. Глава МИД Дмитрий Кулеба выступил с инициативой убрать вторую букву s по написанию.

Также мы писали, что впервые за годы независимости в Дунайском пароходстве решили сменить русские названия судов. Переименование претерпели 23 судна, которые получили названия украинских городов в оккупации.

Верховная Рада
Одесса
города
украинский язык
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство