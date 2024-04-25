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Площадь Европейская и улица Героев Змеиного – в Одессе утвердили более ста новых названий

25 апреля 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Площадь Европейская и улица Героев Змеиного – в Одессе утвердили более ста новых названий
В Одессе претерпели переименования более 100 топонимов. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании более 100 улиц города, названные в основном в честь советских или российских деятелей или населенных пунктов. Однако некоторые улицы и скверы оставили свое название, и их судьбу будут решать лично либо мэр Одессы, либо глава Одесской ОВА.

Об этом Новости.LIVE узнали в ходе заседания сессии депутатов Одесского городского совета.

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Какие топонимы получили новые названия

На сессии было частично принято решение о переименовании более 100 одесских улиц. Среди них:

  • ул. и пл.Екатерининская — ул. и пл. Европейская;
  • Лидерсовский бульвар — бульвар Гетьмана Сагайдачного;
  • парк Горького — парк Марка Твена;
  • сквер Пушкина — сквер Розы ветров;
  • перулок Академика Вильямса — перулок Карпенко-Карого;
  • Белорусская — Кастуся Калиновского;
  • пров. Магнитогорский 2-й — пер. Сергея Параджанова;
  • Тимирязева — Айвазовского;
  • Ростовская — Мариупольская;
  • пров. Александра Матросова — пер. Валерия Лобановского;
  • Бородинская — Героев Змеиного;
  • Курская — Бахмутская.

Также в Одессе появились названия улиц в честь города. Увековечили память Якова Бардаха, Иосифа Фишера, Владимира Цесевича, Марка Крейна и Саймана Лайтмана.

Спор о переименованиях

Однако в ходе сессии не обошлось без конфликтов. Так, депутат Олег Этнарович требовал исключить из перечня переименований десять названий улиц. Аргументировал он это тем, что они "противоречивы", и нужно проголосовать по ним отдельным решением или вообще отложить. Таким образом, свои названия сохранили:

  • площадь и улица Льва Толстого должна была стать Менделя Мойхера-Сфорима;
  • улица Мариинская должна была стать Емельяновича-Павленко;
  • улица Пржевальского должна была стать Стрыйской;
  • улица Бунина должна была стать Полицейская;
  • просп. Гагарина должен был стать просп. Несокрушимый;
  • улица Жуковского должна была стать Леси Украинки;
  • улица Леси Украинки должна была стать Елены Пчелки;
  • улица и пер. Спартаковский должны были стать ул. и пров. Барановского;
  • улица Циолковского должна была стать Иоганна Ансельма.

Отметим, что до 27 апреля эти улицы вправе переименовать своим распоряжением городской голова Геннадий Труханов. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.

Больше о декоммунизации в Одесской области

Напомним, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Также мы писали, что село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также новое название получил город Южный в Одесской области. Теперь оно будет нести новое название — Порт-Аненталь. Такое решение принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины.

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