Площадь Европейская и улица Героев Змеиного – в Одессе утвердили более ста новых названий

В Одессе претерпели переименования более 100 топонимов. Фото: Новости.

Депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании более 100 улиц города, названные в основном в честь советских или российских деятелей или населенных пунктов. Однако некоторые улицы и скверы оставили свое название, и их судьбу будут решать лично либо мэр Одессы, либо глава Одесской ОВА.

Об этом Новости.LIVE узнали в ходе заседания сессии депутатов Одесского городского совета.

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Какие топонимы получили новые названия

На сессии было частично принято решение о переименовании более 100 одесских улиц. Среди них:

ул. и пл.Екатерининская — ул. и пл. Европейская;

Лидерсовский бульвар — бульвар Гетьмана Сагайдачного;

парк Горького — парк Марка Твена;

сквер Пушкина — сквер Розы ветров;

перулок Академика Вильямса — перулок Карпенко-Карого;

Белорусская — Кастуся Калиновского;

пров. Магнитогорский 2-й — пер. Сергея Параджанова;

Тимирязева — Айвазовского;

Ростовская — Мариупольская;

пров. Александра Матросова — пер. Валерия Лобановского;

Бородинская — Героев Змеиного;

Курская — Бахмутская.

Также в Одессе появились названия улиц в честь города. Увековечили память Якова Бардаха, Иосифа Фишера, Владимира Цесевича, Марка Крейна и Саймана Лайтмана.

Спор о переименованиях

Однако в ходе сессии не обошлось без конфликтов. Так, депутат Олег Этнарович требовал исключить из перечня переименований десять названий улиц. Аргументировал он это тем, что они "противоречивы", и нужно проголосовать по ним отдельным решением или вообще отложить. Таким образом, свои названия сохранили:

площадь и улица Льва Толстого должна была стать Менделя Мойхера-Сфорима;

улица Мариинская должна была стать Емельяновича-Павленко;

улица Пржевальского должна была стать Стрыйской;

улица Бунина должна была стать Полицейская;

просп. Гагарина должен был стать просп. Несокрушимый;

улица Жуковского должна была стать Леси Украинки;

улица Леси Украинки должна была стать Елены Пчелки;

улица и пер. Спартаковский должны были стать ул. и пров. Барановского;

улица Циолковского должна была стать Иоганна Ансельма.

Отметим, что до 27 апреля эти улицы вправе переименовать своим распоряжением городской голова Геннадий Труханов. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.

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Напомним, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Также мы писали, что село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также новое название получил город Южный в Одесской области. Теперь оно будет нести новое название — Порт-Аненталь. Такое решение принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины.