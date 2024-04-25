Площадь Европейская и улица Героев Змеиного – в Одессе утвердили более ста новых названий
Депутаты Одесского городского совета приняли решение о переименовании более 100 улиц города, названные в основном в честь советских или российских деятелей или населенных пунктов. Однако некоторые улицы и скверы оставили свое название, и их судьбу будут решать лично либо мэр Одессы, либо глава Одесской ОВА.
Об этом Новости.LIVE узнали в ходе заседания сессии депутатов Одесского городского совета.
Какие топонимы получили новые названия
На сессии было частично принято решение о переименовании более 100 одесских улиц. Среди них:
- ул. и пл.Екатерининская — ул. и пл. Европейская;
- Лидерсовский бульвар — бульвар Гетьмана Сагайдачного;
- парк Горького — парк Марка Твена;
- сквер Пушкина — сквер Розы ветров;
- перулок Академика Вильямса — перулок Карпенко-Карого;
- Белорусская — Кастуся Калиновского;
- пров. Магнитогорский 2-й — пер. Сергея Параджанова;
- Тимирязева — Айвазовского;
- Ростовская — Мариупольская;
- пров. Александра Матросова — пер. Валерия Лобановского;
- Бородинская — Героев Змеиного;
- Курская — Бахмутская.
Также в Одессе появились названия улиц в честь города. Увековечили память Якова Бардаха, Иосифа Фишера, Владимира Цесевича, Марка Крейна и Саймана Лайтмана.
Спор о переименованиях
Однако в ходе сессии не обошлось без конфликтов. Так, депутат Олег Этнарович требовал исключить из перечня переименований десять названий улиц. Аргументировал он это тем, что они "противоречивы", и нужно проголосовать по ним отдельным решением или вообще отложить. Таким образом, свои названия сохранили:
- площадь и улица Льва Толстого должна была стать Менделя Мойхера-Сфорима;
- улица Мариинская должна была стать Емельяновича-Павленко;
- улица Пржевальского должна была стать Стрыйской;
- улица Бунина должна была стать Полицейская;
- просп. Гагарина должен был стать просп. Несокрушимый;
- улица Жуковского должна была стать Леси Украинки;
- улица Леси Украинки должна была стать Елены Пчелки;
- улица и пер. Спартаковский должны были стать ул. и пров. Барановского;
- улица Циолковского должна была стать Иоганна Ансельма.
Отметим, что до 27 апреля эти улицы вправе переименовать своим распоряжением городской голова Геннадий Труханов. А с 27 апреля такое право получит глава ОВА Олег Кипер.
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Напомним, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".
Также мы писали, что село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Также новое название получил город Южный в Одесской области. Теперь оно будет нести новое название — Порт-Аненталь. Такое решение принято на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины.
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