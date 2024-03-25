В Одесі перейменували вулиці на честь загиблих Героїв — деталі

Вказівники вулиць в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси сьогодні, 25 березня, підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Які вулиці перейменували

Згідно з розпорядженням мера в Одесі перейменували ті вулиці, які раніше затвердила історико-топонімічна комісія міськради. Раніше нові назви вже виносились на сесію, однак не були підтримані. Зокрема:

вул. Бочарова перейменували на честь В'ячеслава Бувалкіна, майстер-сержанта СБУ, який загинув 20.03.2022.

вул.Махачкалінська матиме ім’я Віталія Блажка, майора, командира снайперської групи ОЗСП "Азов", який загинув 08.05.2022 під час захисту Маріуполя.

вул. Каманіна перейменували на честь Валерія Самофалова, матроса ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, який загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу три російські гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла".

вул. Марії Демченко перейменували на честь Дениса Максишка, старшого лейтенанта, командира батареї 28 ОМбР, який загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині.

вул. Якутську перейменували на честь Ігоря Бедзая, полковника, заступника командувача ВМС з авіації, який загинув 7 травня 2022 року у ході операції зі звільнення острова Зміїний.

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Одесі було знесено чотири пам’ятники — один із них самочинно, перейменовано один парк, два найбільші райони міста та десятки вулиць. Новини.LIVE зібрали всі події за два роки щодо декомунізації та дерусифікації Одеси.

Також ми писали, що 21 лютого депутати не підтримали голосування щодо перейменувань понад 100 вулиць Одеси, які підпадають під закон про деколонізацію. Депутат Андрій Ваганов на сесії запропонував провести окреме голосування щодо перейменування вулиць на честь померлих Героїв України, аби не змінювати старі назви.