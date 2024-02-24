Декомунізація Одеси. Які пам'ятники знесли в місті? Які вулиці перейменували?

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні почалося активне демонтування пам'яток. Крім пам'ятників радянського періоду, влада розпочала зносити також монументи, присвячені різним діячам російської культури. За два роки в Одесі було знесено чотири пам’ятники — один із них самочинно, перейменовано один парк, два найбільші райони міста та десятки вулиць.

Новини.LIVE зібрали всі події за два роки щодо декомунізації та дерусифікації Одеси.

Знесені пам'ятники російським діячам. Фото: Новини.LIVE

Декомунізація Одеси

Процес дерусифікації в Одесі стикається зі значними труднощами. Одним з основних факторів, є опозиція частини місцевого населення. Деякі громадяни та політики виступають проти знесення пам'ятників та перейменування вулиць, вважаючи це порушенням історичної спадщини та культурної ідентичності міста. Та попри опір, протягом періоду 2022-2023 років відбулися значні події щодо пам'ятників та вулиць Одеси. Серед наймасштабніших — демонтаж монумента російської імператриці Катерині II та перейменування двох районів.

Які пам’ятники демонтували в Одесі

Пам'ятник засновникам Одеси

Боротьба за знесення цієї пам'ятки тривала понад десять років. Прибрати російський маркер наважились тільки під кінець 2022-го. Зазначимо, що на той час місто уже не раз потерпало від обстрілів з боку московських окупантів. 28 грудня розпочався демонтаж монумента. Ця дія була результатом петиції з понад 25 тисячами підписів та звернення президента до одеських депутатів. Також пам'ятник Катерині ІІ неодноразово обливали фарбою. Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен та загородили дерев’яним парканом. Демонтаж "Пам'ятника засновникам Одеси" тривав майже три години. Спочатку з постаменту зняли скульптури Григорія Потьомкіна, Платона Зубова, Франца де Воллана та Йосипа де Рібаса. За допомогою крану їх перемістили до вантажівки. Потім те саме зробили з Катериною ІІ. Зараз на місці постаменту майорить український стяг.

Знесення пам'ятника імператриці. Фото: Новини.LIVE

Доля однойменної площі поки не вирішена, уряд постановив перейменувати її в Європейську, а активісти пропонують їй назву "Захисників та захисниць України". Сама "залізна" імператриця зараз зберігається у спеціальному саркофазі біля Одеського художнього музею.

Демонтований пам'ятник Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

Пам’ятник Суворову

Після демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі знесли й монумент російському полководцю Олександру Суворову. Він розташовувався на перехресті біля "Молодої Гвардії". Постамент гучно і з російськими триколорами відкрили у 2012 році за ініціативи тоді ще депутата міськради Геннадія Труханова. А ось зносили Суворова з конем, тихо і вночі. Це сталося 29 грудня 2022 року. Одеська міськрада повідомила, що це було зроблено згідно з рішенням сесії від 30 листопада 2022 року. Наразі Суворов, як і Катерина, теж знаходиться біля художнього музею.

Демонтаж пам'ятника Суворову. Фото: ОМР

Пам’ятник молодому Леніну

31 березня минулого року на Фонтані, в Одесі, був знесений останній пам'ятник Леніну, який зображав його в юному віці. Ця скульптура, розміщувався на території дитячого табору "Юний судноремонтник", став останнім свідченням комуністичної епохи в місті. Рішення про його демонтаж було ухвалено виконкомом 16 березня 2023 року.

Пам'ятник молодому Леніну. Фото: соцмережі

Одесити знесли пам’ятник Горькому

Також в Одесі знесли один із пам’ятників російському письменнику Максиму Горькому. Це сталося ще у листопаді 2022 року. Погруддя раніше розташовувалось на території колишнього однойменного санаторію на 15-й станції Великого Фонтану. Його прибрали за розпорядженням керівництва здравниці. Своє рішення вони пояснили тим, що пам’ятка не мала культурної, художньої або історичної цінності. Додамо, що сам санаторій теж було перейменовано, тепер його називають "Клінічний санаторій "Перший".

Знесений пам'ятник Горькому. Фото: соцмережі

Пушкін на вулиці Пушкінській

Після численних дискусій та скандалів в Одесі все-таки прибрали "геть з-перед очей" і одну із пам’яток Пушкіну. Правда, це зробили заради його безпеки, адже скульптуру не раз обливали фарбою. Статую поета у повний ріст, яка розташовується на однойменній вулиці, обнесли дерев'яними дошками. Це зробили ще в грудні 2022 року. До цього часу так і не вирішена його доля. Невідоме й майбутнє артоб'єкту "Тінь Пушкіна", який розташовано на розі Дерибасівської та Рішельєвської, а ось однойменний сквер таки змінив назву.

Статуя Пушкіна обнесена парканом. Фото: Новини.LIVE

В Одесі дерусифікували два райони

Питання перейменування двох районів Одеси не один місяць супроводжувалося обговореннями в суспільстві та серед місцевих депутатів. Втім, у сесійній залі 3 травня 2023 року народним вибранцям все ж вдалось ухвалити позитивне рішення. Малиновський і Суворовський райони, які були названі на честь російських військових, перейменували на Хаджибейський та Пересипський відповідно.

Перейменовані райони в Одесі. Фото: фотоколаж

В Одесі зʼявився парк Марка Твена

Одесити підтримали ідею щодо перейменування парку Горького на парк Марка Твена. Всього проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос "за".

Пам'ятник Максиму Горькому в однойменному парку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Перейменування скверів і вулиць в Одесі

Також в Одесі змінили назву і деякі сквери, вулиці, проспекти й навіть алеї. Так було перейменовано сквер Пушкіна, що біля залізничного вокзалу, на сквер "Роза Вітрів", Олександрівський проспект — Українських Героїв, Олександрівська алея в парку Шевченка — Мистецька, Суворівська алея — Капітанів. А в парку Перемоги з’явилися алеї на честь військових підрозділів, які борються за незалежність та суверенітет України.

Алея в парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Змінили назви й деякі вулиці: Білоруська стала Кастуся Каліновського, Тімірязєва — Айвазовського. Всі вулиці з назвою Суворівська, 1-10, теж перейменували. Зазначимо, що в основному нові назви отримали короткі вулиці, про деякі з них більшість одеситів й не чули. Таким чином, в місті з’явилась — Фруктова, Персикова, Обліпихова, Малинова і навіть Томатна — колишня вулиця Стєклова. Окрім цього, несподівано площа перед Одеським академічним театром музичної комедії ім. М. Водяного вперше отримала назву та тепер йменується площею Білої Акації.

Площа Білої Акації в Одесі. Фото: Google Maps

Говорити не означає декомунізувати

Загалом в Одесі налічується понад 1650 вулиць, більш як двісті носять назви російських діячів чи якось пов’язані з терористичною Росією та Білоруссю. Також в місті достатньо велика кількість пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіалів, скульптурних композицій та фігур, які є маркерами "російського міра". Та міська влада не спішить їх зносити чи перейменовувати. Так, на місці залишається пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну на Приморському бульварі. Пам'ятник князю Воронцову, який розміщений на Соборній площі, його назву просто скоротять до "пам'ятник М.С. Воронцову".

Пам'ятники Воронцову та Пушкіну. Фото: фотоколаж

Що стосується пам'ятника Льву Толстому, розміщеному на однойменній площі, його ще минулого року мали прибрати з публічного простору до музею, але він досі на своєму місці. Також залишається відкритим питання перейменування самої площі. Крім цього, в Хаджибейському районі залишається невизначена доля вулиці маршала Малиновського, а в центрі Одеси майбутнє пам’ятника маршалу. Також на меморіальному комплексі "Крила перемоги", що розташовується на площі 10 квітня, і зараз можна побачити обличчя Леніна.

Ленін в Одесі на меморіальному комплексі. Фото: Новини.LIVE

Таким чином можна сказати, що попри другу річницю повноцінного вторгнення з боку Росії, в Одесі процес декомунізації проходить дуже мляво.

Нагадаємо, біля будівлі Одеської міської ради активісти встановили "Куб пам'яті" на честь українських військових. Ця ініціатива є спробою звернути увагу депутатів на необхідність перейменування вулиць міста, які ще й після двох років повномасштабної війни мають назви російських та радянських діячів.