Забагато Пушкіна — в Одесі перейменують низку обʼєктів топоніміки

Бюст Пушкіна біля одеської мерії. Фото: Тудой сюдой

На другий рік повномасштабної російсько-української війни, в Одесі досі залишається десяток топонімічних обʼєктів, названих на честь поета Олександра Пушкіна. Історико-топонімічна комісія повідомила про перейменування скверу та перенесення памʼятника до музею.

Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик та екскурсовод Андрій Дембіцький.

Читайте також:

За його словами, наразі планують прибрати "тінь Пушкіна" на розі вулиць Дерибасівська та Рішельєвська. Також обговорюється питання щодо перенесення памʼятника поету з однойменної вулиці до Літературного музею. Проте рішення остаточного ще немає.

Невідомий одеситам сквер Пушкіна

Крім того, історик зазначив, що планується також перейменування скверу Пушкіна на сквер Рози вітрів.

"Я впевнений, що більшість одеситів навіть не знають, де цей сквер знаходиться. А це площа біля залізничного вокзалу, де закінчується власне вулиця Пушкінська", — сказав Андрій Дембіцький.

Пушкін на Приморському бульварі

Однак зміни стосуватимуться не всіх. В Одеській міській раді досі стверджують, що прибирати бюст Пушкіна з Приморського бульвару наразі недоречно. Адже поет протягом тривалого часу мешкав в Одесі та зробив культурний внесок у розвиток міста.

Нагадаємо, 18 листопада, під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містяни облили фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який розташований на Приморському бульварі.

Також ми писали, що Депутат Одеської міської ради Петро Обухов вважає, що пам'ятник Пушкіну на Думській слід забрати, а центральну вулицю міста перейменувати. Таким чином українське місто позбуватиметься "маркерів руського міра".