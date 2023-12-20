Слишком много Пушкина — в Одессе переименуют ряд объектов топонимики

Бюст Пушкина возле одесской мэрии. Фото: Тудой сюда

Во второй год полномасштабной российско-украинской войны, в Одессе до сих пор остается десяток топонимических объектов, названных в честь поэта Александра Пушкина. Историко-топонимическая комиссия сообщила о переименовании сквера и переносе памятника в музей.

Об этом во время брифинга в пресс-центре Одессит сообщил историк и экскурсовод Андрей Дембицкий.

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По его словам, сейчас планируют убрать "тень Пушкина" на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской. Также обсуждается вопрос о переносе памятника поэту с одноименной улицы в Литературный музей. Однако решения окончательного нет.

Неизвестный одесситам сквер Пушкина

Кроме того, историк отметил, что планируется также переименование сквера Пушкина в сквер Розы ветров.

"Я уверен, что большинство одесситов даже не знают, где этот сквер находится. А это площадь у железнодорожного вокзала, где заканчивается собственно улица Пушкинская", — сказал Андрей Дембицкий.

Пушкин на Приморском бульваре

Однако изменения будут касаться не всех. В Одесском городском совете до сих пор утверждают, что убирать бюст Пушкина с Приморского бульвара пока неуместно. Ведь поэт долгое время жил в Одессе и внес культурный вклад в развитие города.

Напомним, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, расположенном на Приморском бульваре.

Также мы писали, что депутат Одесского городского совета Петр Обухов считает, что памятник Пушкину на Думской следует забрать, а центральную улицу города переименовать. Таким образом, украинский город будет избавляться от "маркеров русского мира".