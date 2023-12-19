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В Одесі реорганізують музей Пушкіна — як саме

19 грудня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі реорганізують музей Пушкіна — як саме
Памʼятник Пушкіну у центрі Одеси. Фото: Суспільне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Історико-топонімічна комісія має намір демонтувати памʼятник Пушкіну на однойменній вулиці, а сам простір реорганізувати. Відомо, що памʼятник російському поету можуть перенести до внутрішнього двору літературного музею, на балансі якого він перебуває. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Одеської облради Юлія Чухало. 

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За її словами, наразі комунальна установа розробляє нову концепцію музейної експозиції. 

"Для мене досить дивно, що на другий рік повномасштабного вторгнення РФ, досі продовжується по особливому відокремлення російської культури. 24 лютого 2022 року мало б вже точно розставити всі крапки. Сподіваюсь, що зараз процес реорганізації Музею також пришвидшиться", — написала депутатка. 

Одеситам дорого коштує памʼятник

Крім того, Юлія Чухало додала, що на музей Пушкіна минулого року витратили з бюджету міста близько 900 тисяч гривень, а цього року трохи більше мільйона гривень. Наразі працює в установі семеро людей. 

Зазначимо, що на ці гроші можна було придбати 10 FPV-дронів для фронту. 

Нагадаємо, 18 листопада, під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містяни облили фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який знаходиться на Приморському бульварі.

Також ми писали, що Депутат Одеської міської ради Петро Обухов вважає, що пам'ятник Пушкіну на Думській слід забрати, а центральну вулицю міста перейменувати. Таким чином українське місто позбуватиметься від "маркерів руського міра". 

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