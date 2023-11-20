Маркер руського міра — одеський депутат про знесення Пушкіна

Депутат одеської міськради Петро Обухов. Фото: скриншот

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов вважає, що пам'ятник Пушкіну на Думській слід забрати, а центральну вулицю міста перейменувати. Таким чином українське місто позбуватиметься від "маркерів руського міра".

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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За його словами, наразі є публічний запит на демонтаж пам'ятника Пушкіну, пропри те, що міськрада вирішила поки залишити бюст російському діячеві на місці.

"У суботу один з пікетувальників під мерією, якийсь художник, облив пам'ятник фарбою — очевидно, що є запит суспільства, щоб його прибрати", — каже Обухов.

Також депутат наголосив, що найближчим часом розглядатиметься питання про перенесення пам'ятника Пушкіну з однойменної вулиці у центрі міста, а саму вулицю планують перейменувати.

"Це трапиться в найближчі тижні. А от щодо пам'ятника Пушкіну на Думській, думаю, тут варто провести онлайн голосування як у випадку з Катериною", — підсумував Петро Обухов.

Доля Пушкіна в Україні

Нагадаємо, 18 листопада, під час акції на підтримку Збройних сил України, яка традиційно проходить під стінами Одеської міської ради, містяни облили фарбою памʼятник російському культурному діячеві. Йдеться про бюст Пушкіна, який знаходиться на Приморському бульварі.

Також ми писали, що 15 листопада після довгих дискусій та вмовлянь киян у столиці все ж демонтували пам'ятник Пушкіну. Напередодні активісти розмалювали та залишили написи на пам'ятнику, зокрема "Імперця геть".

Додамо, Кабінет міністрів України вирішив, що пам’ятники Олександру Пушкіну та князю Воронцову в Одесі не є культурною спадщиною. Зі списку викреслили також полководця Суворова в місті Ізмаїлі.