Маркер русского мира — одесский депутат о сносе Пушкина

Депутат одесского горсовета Петр Обухов. Фото: скриншот

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов считает, что памятник Пушкину на Думской следует унести, а центральную улицу города переименовать. Таким образом, украинский город будет избавляться от "маркеров русского мира".

Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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По его словам, есть публичный запрос на демонтаж памятника Пушкину, несмотря на то, что горсовет решил пока оставить бюст российскому деятелю на месте.

"В субботу один из пикетчиков под мэрию, какой-то художник, облил памятник краской — очевидно, что есть запрос общества, чтобы его убрать", — говорит Обухов.

Также депутат подчеркнул, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о переносе памятника Пушкину с одноименной улицы в центре города, а саму улицу планируют переименовать.

"Это случится в ближайшие недели. А вот по поводу памятника Пушкину на Думской, думаю, здесь стоит провести онлайн голосование как в случае с Екатериной", — подытожил Петр Обухов.

Доля Пушкина в Украине.

Напомним, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Также мы писали, что 15 ноября после долгих дискуссий и увещеваний киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".

Добавим, Кабинет министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.