Маркер русского мира — одесский депутат о сносе Пушкина
Депутат Одесского городского совета Петр Обухов считает, что памятник Пушкину на Думской следует унести, а центральную улицу города переименовать. Таким образом, украинский город будет избавляться от "маркеров русского мира".
Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
По его словам, есть публичный запрос на демонтаж памятника Пушкину, несмотря на то, что горсовет решил пока оставить бюст российскому деятелю на месте.
"В субботу один из пикетчиков под мэрию, какой-то художник, облил памятник краской — очевидно, что есть запрос общества, чтобы его убрать", — говорит Обухов.
Также депутат подчеркнул, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о переносе памятника Пушкину с одноименной улицы в центре города, а саму улицу планируют переименовать.
"Это случится в ближайшие недели. А вот по поводу памятника Пушкину на Думской, думаю, здесь стоит провести онлайн голосование как в случае с Екатериной", — подытожил Петр Обухов.
Доля Пушкина в Украине.
Напомним, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.
Также мы писали, что 15 ноября после долгих дискуссий и увещеваний киевлян в столице все же был демонтирован памятник Пушкину. Накануне, активисты разрисовали и оставили надписи на памятнике, в частности "Имперца прочь".
Добавим, Кабинет министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.
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