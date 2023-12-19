В Одессе реорганизуют музей Пушкина — как именно

Памятник Пушкину в центре Одессы. Фото: Суспільне

Историко-топонимическая комиссия намерена демонтировать памятник Пушкину на одноименной улице, а само пространство реорганизовать. Известно, что памятник русскому поэту могут перенести во внутренний двор литературного музея, на балансе которого он находится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Одесского облсовета Юлия Чухало.

Читайте также:

По ее словам, коммунальное учреждение разрабатывает новую концепцию музейной экспозиции.

"Для меня довольно странно, что на второй год полномасштабного вторжения РФ до сих пор продолжается по особому обособлению русской культуры. 24 февраля 2022 года должно было бы уже точно расставить все точки. Надеюсь, что сейчас процесс реорганизации Музея также ускорится", — написала депутат.

Одесситам дорого обходится памятник

Кроме того, Юлия Чухало добавила, что на музей Пушкина в прошлом году потратили из бюджета города около 900 тысяч гривен, а в этом году чуть больше миллиона гривен. Сейчас работает в учреждении семь человек.

Отметим, что на эти деньги можно было приобрести 10 FPV-дронов для фронта.

Напомним, 18 ноября, во время акции в поддержку Вооруженных сил Украины, традиционно проходящей под стенами Одесского городского совета, горожане облили краской памятник российскому культурному деятелю. Речь идет о бюсте Пушкина, который находится на Приморском бульваре.

Также мы писали, что депутат Одесского городского совета Петр Обухов считает, что памятник Пушкину на Думской следует забрать, а центральную улицу города переименовать. Таким образом украинский город будет избавляться от "маркеров русского мира".