В Одесі знову розмалювали Пушкіна

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Марина Повертайло

Сьогодні зранку активісти розмалювали табличку письменнику Пушкіну у центрі Одеси. Таким чином небайдужі громадяни висловили свій протест проти російської культури в Україні.

Про це у соцмережах повідомив активіст Дем'ян Ганул.

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"В Одесі "права молодь" з чіткою активною позицією привели до ладу табличку російському письменнику Пушкіну. Україна має своїх поетів і вони мають жити в памʼяті одеситів, а не якесь русняве лайно, яким маніпулює Росія", — наголошує активіст.

Ще Ганул зазначив, що ворог завжди наголошує на спільному "братерському" минулому та розповсюджує наративи про "один народ". Саме тому українці повинні максимально викоренити зі свого простору культуру окупанта.

Нагадаємо, раніше в інтернеті розгорнулася полеміка навколо перейменування однієї із центральних вулиць міста — Пушкінської. Містяни переконані, що це головний представник так званого "руського міра" і тому її варто декомунізувати.

Додамо, Харківський академічний драматичний театр позбувся прізвища Пушкіна у назві. Ім’я російського письменника офіційно прибрали з назви театру ще наприкінці минулого грудня, але тільки зараз демонтували вивіску на фасаді будівлі.

Також у День української писемності пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну у Харкові заклали мішками з піском, а вже вдень погруддя демонтували.