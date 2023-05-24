В Одесі можуть з’явитись два нових мікрорайони

Люди прогулюються по Одесі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В Одесі відбулося засідання Історико-топонімічної комісії при Виконавчому комітеті міської ради, на якому було обговорено понад сто пунктів порядку денного. Пункти були розділені на три блоки: перейменування вулиць, надання нових назв та інші питання.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Одним з головних завдань робочої групи, яка готувала пропозиції щодо нових найменувань, було створення тематичних мікрорайонів, де назви топонімів мають загальну історичну, культурну та географічну спрямованість. Також планується внесення до топоніміки міста імен відомих українських діячів та історичних назв.

Подібне рішення було прийнято минулого року при формуванні ареалу Ближні Млини в Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі. Тоді шести вулицям було присвоєно імена українських композиторів та виконавців

За аналогічним принципом можуть бути створені мікрорайони "Видатних українських діячів" та "Індустріальний".

Мікрорайон "Видатних українських діячів"

Ареал мікрорайону "Видатних українських діячів" — це приватний сектор Київського району, так звана Чубаївка та Дмитрівка.

Запропоновані перейменування:

вулиця Ванцетті — вулиця Миколи Куліша;

Васнецова, 2-й провулок — провулок Ждахи;

вулиця Глазунова — вулиця Бориса Нечерди;

вулиця Достоєвського — вулиця Драгоманова;

вулиця Макаренка — вулиця Лігінська;

провулок Невського, 1-й — провулок Климовича;

провулок Невського, 2-й — провулок Чехівського;

провулок Невського, 3-й — провулок Василя Кричевського;

провулок Невського, 4-й — провулок Павла Чубинського;

провулок Невського, 5-й — провулок Майка Йогансена;

вулиця Невського — вулиця Сергія Шелухіна;

вулиця Сакко — вулиця Леся Курбаса;

вулиця Тульська — вулиця Академіка Вернадського;

вулиця Уральська — вулиця Дмитра Яворницького;

провулок Уральський — провулок Шкурупія.

"Індустріальний" мікрорайон

"Індустріальний" мікрорайон пропонується сформувати в межах колишнього заводу ("Більшовик") Пересипського (колишнього Суворовського) району. Там знаходилось 18 вулиць, провулків, ліній, названих на честь свята Восьмого березня.

Запропоновані перейменування:

Восьмого Березня вул. — вулиця Вікандера і Ларсена;

Восьмого Березня 1-а Лінія — вулиця Метизна;

Восьмого Березня 1-й пров. — провулок Технарський;

Восьмого Березня 2-я Лінія — вулиця Килимова;

Восьмого Березня 2-й пров. — провулок Арковий;

Восьмого Березня 3-й пров. — провулок Паркетний;

Восьмого Березня 3-я Лінія — вулиця Шпалерна;

Восьмого Березня 4-я Лінія — вулиця Лінолемна;

Восьмого Березня 4-й пров. — провулок Корковий;

Восьмого Березня 5-я Лінія — вулиця Бондарна;

Восьмого Березня 5-й пров. — провулок Стертерний;

Восьмого Березня 6-а Лінія — вулиця Інженерна;

Восьмого Березня 6-й пров. — провулок Анкерний;

Восьмого Березня 7-й пров. — провулок Цвяховий;

Восьмого Березня 8-й пров. — провулок Меблевий;

Восьмого Березня 9-й пров. — провулок Генераторний;

Восьмого Березня пров. — провулок Мастильний.

Також у межах Вузівського ареалу пропонуються тематичні "наукові" назви:

вулиця Шишкіна — вулиця Наукова;

провулок Шишкіна перший — провулок Філософський;

провулок Шишкіна другий — провулок Математичний;

провулок Шишкіна третій — провулок Біологічний;

провулок Достоєвського — провулок Історичний.

Важливо зазначити, що всі пропозиції, які надаються Комісією, є рекомендаційного характеру. Остаточне рішення стосовно перейменувань вулиць приймають депутати під час сесії Одеської міської ради.

Нагадаємо, електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 25 червня 2023 року. Всього перейменувати планують 15 вулиць в різних районах міста. Які вулиці планують перейменувати та як долучитись – читайте в матеріалі.