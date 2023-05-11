В Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць: як долучитись
Електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 25 червня 2023 року. Всього перейменувати планують 15 вулиць в різних районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Які вулиці планують перейменувати
Найбільше перейменувань очікується в Малиновському районі, далі йдуть вже Київський та Приморський, а найменше в Суворівському. В переліку є вулиці Зої Космодем’янської, Генерала Ватутіна, Скворцова та інші.
Як долучитись до голосування
Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.
Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:
- дата народження;
- адреса місця проживання;
- контактні дані для зв’язку з користувачем:
а) адреса електронної пошти;
б) номер мобільного телефону.
Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.
Нагадаємо, Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування близько 200 вулиць, які мають назви, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, а також назв на честь російських військових та культурних діячів, які не мають жодного відношення до Одеси. Процес перейменування триватиме, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, будуть використовуватися історичні назви.