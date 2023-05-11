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В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться

11 мая 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе идет опрос по переименованию улиц: как присоединиться
Девушка гуляет по Дерибасовской. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 25 июня 2023 года. Всего переименовать планируют 15 улиц в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие улицы планируют переименовать

Больше переименований ожидается в Малиновском районе, дальше идут уже Киевский и Приморский, а меньше всего в Суворовском. В списке есть улицы Зои Космодемьянской, Генерала Ватутина, Скворцова и другие.

Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот
Список улиц, которые планируют переименовать в Одессе. Фото: скриншот

Как присоединиться к голосованию

Электронное обсуждение осуществляется через специальный электронный сервис "Общественное обсуждение" на вебпортале Одесского городского совета под названием "Социально активный гражданин". Процесс обсуждения отображается в режиме реального времени для обеспечения прозрачности и доступности информации.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной проверки подлинности пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнения на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа "Да"/"Нет" в специальной форме.

Напомним, Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, имеющих названия, происходящие от российских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

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