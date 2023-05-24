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В Одессе могут появиться два новых микрорайона

24 мая 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе могут появиться два новых микрорайона
Люди ходят по Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе состоялось заседание Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете городского совета, на котором обсуждалось более ста пунктов повестки дня. Пункты были разделены на три блока: переименование улиц, предоставление новых названий и другие вопросы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Одной из главных задач рабочей группы, которая готовила предложения по новым наименованиям, было создание тематических микрорайонов, где названия топонимов имеют всеобщую историческую, культурную и географическую направленность. Также планируется внесение в топонимику города имен известных украинских деятелей и исторических названий.

Подобное решение было принято в прошлом году при формировании ареала Ближние Мельницы в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе. Тогда шести улицам были присвоены имена украинских композиторов и исполнителей

По аналогичному принципу могут быть созданы микрорайоны "Выдающихся украинских деятелей" и "Индустриальный".

Микрорайон "Выдающихся украинских деятелей"

Ареал микрорайона "Выдающихся украинских деятелей" — это частный сектор Киевского района, так называемая Чубаевка и Дмитровка.

Предлагаемые переименования:

  • улица Ванцетти — улица Николая Кулиша;
  • Васнецова, 2-й переулок — переулок Ждахи;
  • улица Глазунова — улица Бориса Нечерды;
  • улица Достоевского — улица Драгоманова;
  • улица Макаренко — улица Лигинская;
  • переулок Невского, 1-й — переулок Климовича;
  • переулок Невского, 2-й — переулок Чеховского;
  • переулок Невского, 3-й — переулок Василия Кричевского;
  • переулок Невского, 4-й — переулок Павла Чубинского;
  • переулок Невского, 5-й — переулок Майка Йогансена;
  • улица Невского — улица Сергея Шелухина;
  • улица Сакко — улица Леся Курбаса;
  • улица Тульская — улица Академика Вернадского;
  • улица Уральская — улица Дмитрия Яворницкого;
  • Уральский переулок — переулок Шкурупия.

"Индустриальный" микрорайон

"Индустриальный" микрорайон предлагается сформировать в пределах бывшего завода ("Большевик") Пересыпского (бывшего Суворовского) района. Там находились 18 улиц, переулков, линий, названных в честь праздника Восьмого марта.

Предлагаемые переименования:

  • Восьмого Марта ул. — улица Викандера и Ларсена;
  • Восьмого Марта 1-я Линия — улица Метизна;
  • Восьмого Марта 1-й пер. — переулок Технарский;
  • Восьмого Марта 2-я Линия — улица Килимова;
  • Восьмого Марта 2-й пер. — переулок Арковый;
  • Восьмого Марта 3-й пер. — переулок Паркетный;
  • Восьмого Марта 3-я Линия — улица Обойная;
  • Восьмого Марта 4-я Линия — улица Линолемная;
  • Восьмого Марта 4-й пер. — переулок Корковый;
  • Восьмого Марта 5-я Линия — улица Бондарная;
  • Восьмого Марта 5-й пер. — переулок Стертерный;
  • Восьмого Марта 6-я Линия — улица Инженерная;
  • Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный переулок;
  • Восьмого Марта 7-й пер. — переулок Цвяховой;
  • Восьмого Марта 8-й пер. — переулок Мебельный;
  • Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный переулок;
  • Восьмого Марта пер. — переулок Смазочный.

Также в пределах Вузовского ареала предлагаются тематические "научные" названия:

  • улица Шишкина — улица Научная;
  • переулок Шишкина первый — переулок Философский;
  • переулок Шишкина второй — Математический переулок;
  • переулок Шишкина третий — Биологический переулок;
  • переулок Достоевского — переулок Исторический.

Важно отметить, что все предложения, предоставляемые Комиссией, являются рекомендательными. Окончательное решение о переименованиях улиц принимают депутаты во время сессии Одесского городского совета.

Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 25 июня 2023 года. Всего переименовать планируют 15 улиц в разных районах города. Какие улицы планируют переименовать и приобщиться — читайте в материале.

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