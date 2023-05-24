В Одессе могут появиться два новых микрорайона
В Одессе состоялось заседание Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете городского совета, на котором обсуждалось более ста пунктов повестки дня. Пункты были разделены на три блока: переименование улиц, предоставление новых названий и другие вопросы.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Одной из главных задач рабочей группы, которая готовила предложения по новым наименованиям, было создание тематических микрорайонов, где названия топонимов имеют всеобщую историческую, культурную и географическую направленность. Также планируется внесение в топонимику города имен известных украинских деятелей и исторических названий.
Подобное решение было принято в прошлом году при формировании ареала Ближние Мельницы в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе. Тогда шести улицам были присвоены имена украинских композиторов и исполнителей
По аналогичному принципу могут быть созданы микрорайоны "Выдающихся украинских деятелей" и "Индустриальный".
Микрорайон "Выдающихся украинских деятелей"
Ареал микрорайона "Выдающихся украинских деятелей" — это частный сектор Киевского района, так называемая Чубаевка и Дмитровка.
Предлагаемые переименования:
- улица Ванцетти — улица Николая Кулиша;
- Васнецова, 2-й переулок — переулок Ждахи;
- улица Глазунова — улица Бориса Нечерды;
- улица Достоевского — улица Драгоманова;
- улица Макаренко — улица Лигинская;
- переулок Невского, 1-й — переулок Климовича;
- переулок Невского, 2-й — переулок Чеховского;
- переулок Невского, 3-й — переулок Василия Кричевского;
- переулок Невского, 4-й — переулок Павла Чубинского;
- переулок Невского, 5-й — переулок Майка Йогансена;
- улица Невского — улица Сергея Шелухина;
- улица Сакко — улица Леся Курбаса;
- улица Тульская — улица Академика Вернадского;
- улица Уральская — улица Дмитрия Яворницкого;
- Уральский переулок — переулок Шкурупия.
"Индустриальный" микрорайон
"Индустриальный" микрорайон предлагается сформировать в пределах бывшего завода ("Большевик") Пересыпского (бывшего Суворовского) района. Там находились 18 улиц, переулков, линий, названных в честь праздника Восьмого марта.
Предлагаемые переименования:
- Восьмого Марта ул. — улица Викандера и Ларсена;
- Восьмого Марта 1-я Линия — улица Метизна;
- Восьмого Марта 1-й пер. — переулок Технарский;
- Восьмого Марта 2-я Линия — улица Килимова;
- Восьмого Марта 2-й пер. — переулок Арковый;
- Восьмого Марта 3-й пер. — переулок Паркетный;
- Восьмого Марта 3-я Линия — улица Обойная;
- Восьмого Марта 4-я Линия — улица Линолемная;
- Восьмого Марта 4-й пер. — переулок Корковый;
- Восьмого Марта 5-я Линия — улица Бондарная;
- Восьмого Марта 5-й пер. — переулок Стертерный;
- Восьмого Марта 6-я Линия — улица Инженерная;
- Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный переулок;
- Восьмого Марта 7-й пер. — переулок Цвяховой;
- Восьмого Марта 8-й пер. — переулок Мебельный;
- Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный переулок;
- Восьмого Марта пер. — переулок Смазочный.
Также в пределах Вузовского ареала предлагаются тематические "научные" названия:
- улица Шишкина — улица Научная;
- переулок Шишкина первый — переулок Философский;
- переулок Шишкина второй — Математический переулок;
- переулок Шишкина третий — Биологический переулок;
- переулок Достоевского — переулок Исторический.
Важно отметить, что все предложения, предоставляемые Комиссией, являются рекомендательными. Окончательное решение о переименованиях улиц принимают депутаты во время сессии Одесского городского совета.
Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 25 июня 2023 года. Всего переименовать планируют 15 улиц в разных районах города. Какие улицы планируют переименовать и приобщиться — читайте в материале.