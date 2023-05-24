В Одессе могут появиться два новых микрорайона

Люди ходят по Одессе. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В Одессе состоялось заседание Историко-топонимической комиссии при Исполнительном комитете городского совета, на котором обсуждалось более ста пунктов повестки дня. Пункты были разделены на три блока: переименование улиц, предоставление новых названий и другие вопросы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Одной из главных задач рабочей группы, которая готовила предложения по новым наименованиям, было создание тематических микрорайонов, где названия топонимов имеют всеобщую историческую, культурную и географическую направленность. Также планируется внесение в топонимику города имен известных украинских деятелей и исторических названий.

Подобное решение было принято в прошлом году при формировании ареала Ближние Мельницы в Хаджибейском (бывшем Малиновском) районе. Тогда шести улицам были присвоены имена украинских композиторов и исполнителей

По аналогичному принципу могут быть созданы микрорайоны "Выдающихся украинских деятелей" и "Индустриальный".

Микрорайон "Выдающихся украинских деятелей"

Ареал микрорайона "Выдающихся украинских деятелей" — это частный сектор Киевского района, так называемая Чубаевка и Дмитровка.

Предлагаемые переименования:

улица Ванцетти — улица Николая Кулиша;

Васнецова, 2-й переулок — переулок Ждахи;

улица Глазунова — улица Бориса Нечерды;

улица Достоевского — улица Драгоманова;

улица Макаренко — улица Лигинская;

переулок Невского, 1-й — переулок Климовича;

переулок Невского, 2-й — переулок Чеховского;

переулок Невского, 3-й — переулок Василия Кричевского;

переулок Невского, 4-й — переулок Павла Чубинского;

переулок Невского, 5-й — переулок Майка Йогансена;

улица Невского — улица Сергея Шелухина;

улица Сакко — улица Леся Курбаса;

улица Тульская — улица Академика Вернадского;

улица Уральская — улица Дмитрия Яворницкого;

Уральский переулок — переулок Шкурупия.

"Индустриальный" микрорайон

"Индустриальный" микрорайон предлагается сформировать в пределах бывшего завода ("Большевик") Пересыпского (бывшего Суворовского) района. Там находились 18 улиц, переулков, линий, названных в честь праздника Восьмого марта.

Предлагаемые переименования:

Восьмого Марта ул. — улица Викандера и Ларсена;

Восьмого Марта 1-я Линия — улица Метизна;

Восьмого Марта 1-й пер. — переулок Технарский;

Восьмого Марта 2-я Линия — улица Килимова;

Восьмого Марта 2-й пер. — переулок Арковый;

Восьмого Марта 3-й пер. — переулок Паркетный;

Восьмого Марта 3-я Линия — улица Обойная;

Восьмого Марта 4-я Линия — улица Линолемная;

Восьмого Марта 4-й пер. — переулок Корковый;

Восьмого Марта 5-я Линия — улица Бондарная;

Восьмого Марта 5-й пер. — переулок Стертерный;

Восьмого Марта 6-я Линия — улица Инженерная;

Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный переулок;

Восьмого Марта 7-й пер. — переулок Цвяховой;

Восьмого Марта 8-й пер. — переулок Мебельный;

Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный переулок;

Восьмого Марта пер. — переулок Смазочный.

Также в пределах Вузовского ареала предлагаются тематические "научные" названия:

улица Шишкина — улица Научная;

переулок Шишкина первый — переулок Философский;

переулок Шишкина второй — Математический переулок;

переулок Шишкина третий — Биологический переулок;

переулок Достоевского — переулок Исторический.

Важно отметить, что все предложения, предоставляемые Комиссией, являются рекомендательными. Окончательное решение о переименованиях улиц принимают депутаты во время сессии Одесского городского совета.

Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 25 июня 2023 года. Всего переименовать планируют 15 улиц в разных районах города. Какие улицы планируют переименовать и приобщиться — читайте в материале.